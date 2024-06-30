Бывшая «Мисс Вселенная» вышла замуж за футболиста

Об этом сообщает Vogue.
Свадьба прошла в родном штате модели Род-Айленде. Для церемонии она выбрала белоснежное закрытое платье Dolce & Gabbana и пятиметровую фату. Жених пришел на торжество в классическом черном костюме.
«Я хотела чувствовать себя свободно, чтобы платье подчеркивало мои достоинства, но не подавляло меня. В этом столько красоты и простоты», — рассказала о наряде Оливия Калпо.
Оливия Калпо состоит в отношениях с игроком в американский футбол Кристианом Маккэфри с 2019 года. В апреле 2023 года футболист сделал ей предложение.
В сентябре 2011 года Оливия Калпо стала обладательницей титула «Мисс Род-Айленд — 2012». Модели предоставили возможность представлять штат на конкурсе «Мисс США — 2012» — и она воспользовалась им, одержав победу. В том же году манекенщица завоевала корону «Мисс Вселенная — 2012».