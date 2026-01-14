Популярные темы
Бывшая императрица Ирана обратилась с призывом к армии из-за протестов

Бывшая шахбану Ирана Фарах Пехлеви призвала армию присоединиться к протестующим.

Источник: Reuters

Бывшая императрица (шахбану) Ирана Фарах Пехлеви, вдова свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, призвала иранскую армию присоединиться к протестующим. Ее обращение опубликовано в соцсети X.

«И в этот переломный момент в истории Ирана я вновь обращаюсь к иранским вооруженным силам. Помните, что ни выживание какого-либо режима, ни сохранение каких-либо интересов не оправдывают пролитие крови ваших соотечественников. (…) Пока не стало слишком поздно, присоединяйтесь к своим братьям и сестрам», — написала Пехлеви.

Бывшая императрица также выразила соболезнования всем соотечественникам, которые потеряли близких в ходе протестов. По ее словам, храбрость, патриотизм и самоотверженность протестующих в Иране заслужили уважение всего мира.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал недовольных властью иранцев захватывать государственные учреждения. Он подчеркнул, что пока отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с представителями Тегерана.