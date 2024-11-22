Бывают ли на самом деле вещие сны

Чтобы сны можно было отнести к истинно вещим — предсказывающим будущее, — вы должны записать сон или рассказать о нем прежде, чем он произойдет. Также сюжет сна должен быть настолько уникальным, что его случайное исполнение в реальности маловероятно.
По словам сомнолога, в настоящее время существует мало научных доказательств или опровержений того, что сны могут предсказывать будущее.
Однако некоторые исследования показывают, что определенные типы снов могут помочь предсказать начало болезни. Например, у людей с болезнью Паркинсона сны, содержащие негативные эмоции, коррелируют с будущими когнитивными проблемами.
Некоторые события в жизни меняют характер сновидений, например, беременность. И для некоторых людей это тоже может восприниматься как вещие сны.
Есть несколько возможных объяснений вещих снов.
1. Избирательное запоминание
Если сон предсказывает будущее, то человек с большей вероятностью его запомнит, чем сон, который ничем не примечателен.
2. Работа подсознания: синтез реальных подсказок
Например, если человек о чем-то переживает, постоянно об этом думает, его подсознание выстраивает возможное развитие событий, которое по случайности совпадает с будущей реальностью.
3. Толерантность к неопределенности
Некоторые люди интерпретируют неоднозначные сны как желаемые и в реальности связывают происходящее со снами накануне. Люди с высокой толерантностью более склонны видеть вещие сны, заключила Сурненкова.