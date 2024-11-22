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Бывают ли на самом деле вещие сны

Каждую ночь мы видим сны, и велика вероятность того, что какой-то из снов может стать вещим или пророческим. Об этом рассказала руководитель Центра сомнологии, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail

Чтобы сны можно было отнести к истинно вещим — предсказывающим будущее, — вы должны записать сон или рассказать о нем прежде, чем он произойдет. Также сюжет сна должен быть настолько уникальным, что его случайное исполнение в реальности маловероятно.

По словам сомнолога, в настоящее время существует мало научных доказательств или опровержений того, что сны могут предсказывать будущее.

Однако некоторые исследования показывают, что определенные типы снов могут помочь предсказать начало болезни. Например, у людей с болезнью Паркинсона сны, содержащие негативные эмоции, коррелируют с будущими когнитивными проблемами.

Некоторые события в жизни меняют характер сновидений, например, беременность. И для некоторых людей это тоже может восприниматься как вещие сны.

Есть несколько возможных объяснений вещих снов.

1. Избирательное запоминание

Если сон предсказывает будущее, то человек с большей вероятностью его запомнит, чем сон, который ничем не примечателен.

2. Работа подсознания: синтез реальных подсказок

Например, если человек о чем-то переживает, постоянно об этом думает, его подсознание выстраивает возможное развитие событий, которое по случайности совпадает с будущей реальностью.

3. Толерантность к неопределенности

Некоторые люди интерпретируют неоднозначные сны как желаемые и в реальности связывают происходящее со снами накануне. Люди с высокой толерантностью более склонны видеть вещие сны, заключила Сурненкова.