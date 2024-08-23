«Бывает, бодаемся». Светлана Дружинина раскрыла секреты семейной жизни

Ольга Шаблинская, aif.ru: Светлана Сергеевна, глядя на вас, энергичную, активную, складывается впечатление, что годы не властны над Дружининой…
Светлана Дружинина: А я не считаю свои годы, мне о них некогда думать! Как некогда думать и о том, как бы поваляться-полежать. Если стану размышлять, где и что у меня болит, не сделаю ничего. Поэтому, когда мне задают вопрос, почему я такая энергичная, отвечаю: просто у меня много работы! Нужно всё сделать, а печалиться некогда. (Смеётся.).
Мой главный совет: загружайте себя делами! Энергия аккумулирует энергию. Лениться нельзя ни умственно, ни физически.
— Ну, а всё-таки какие-то рецепты бодрости и красоты есть?
— Летом хожу босиком по росе или по траве после дождя. Зимой — по снегу и обтираю им лицо. Двигаюсь постоянно, каждое утро — гимнастика. Я же не только режиссёр, но и актриса. А профессиональная актриса не может толстеть, иметь неухоженное лицо. Поэтому у меня много лет один и тот же вес.
— Это правда, что вы до сих пор можете сесть в позу лотоса и на шпагат?
— В последние годы некоторые упражнения пришлось «сократить»: на съёмках «Гардемаринов» я получила тяжёлую травму, было сломано колено. Это приостановило мой бег ретивый. Муж (оператор Анатолий Мукасей. — Ред.) печалился, выхаживал меня, пока я лежала закованной в гипс, а теперь шутит: «Какое счастье! Если бы не колено, не знаю, куда бы ты ещё побежала!» Но это всё, конечно, семейные шутки. А тогда было не до смеха… Первые части «Гардемаринов» были сняты на костылях…
— А кто у вас в семье верховодит? Ваш супруг производит впечатление очень мягкого человека…
— Мягко стелет — да жёстко спать. (Смеётся.) Да, Мукасей умеет погасить мой эмоциональный взрыв. Но все, кто работал с нами, знают, что мягкий-мягкий-обаятельный Мукасей вовсе не такой пушистый. Толя очень упорный. Умеет настаивать на своём и в семье, и на съёмочной площадке. От кризисов семейной жизни пока нас Бог миловал, получается уживаться.
— А мама-Дружинина строгая?
— Я обожаю своего сына, и Миша очень любит меня. Но у нас бывают очень крутые споры. Он по гороскопу Огненный Конь и Козерог, а я — Стрелец и Кабан. И когда этот «скотный двор» собирается, бывает, что и бодаемся… (Смеётся.) Но мы никогда не оскорбляем друг друга, не переходим на личности. Если порой «перехлёстываем» через край, мне ничего не стоит позвонить и сказать: «Миш, по-моему, я рванула». — «Да, мать! Ну, ничего. Я тоже отличился».
— Время сейчас нервное. Как о своей психике позаботиться?
— Надо благодарить за хорошее, что дано в жизни. Помнить добро, своих родителей, учителей. Помнить тех, кто помог тебе стать хоть на полсантиметра, но выше, поддержал тебя в трудную минуту, успокоил. А ещё уметь говорить спасибо и помнить своё начало начал. Надо изо всех сил стараться оставаться интеллигентным человеком — это и есть залог психического здоровья.