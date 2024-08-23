«Бывает, бодаемся». Светлана Дружинина раскрыла секреты семейной жизни

— Я обожаю своего сына, и Миша очень любит меня. Но у нас бывают очень крутые споры. Он по гороскопу Огненный Конь и Козерог, а я — Стрелец и Кабан. И когда этот «скотный двор» собирается, бывает, что и бодаемся… (Смеётся.) Но мы никогда не оскорбляем друг друга, не переходим на лично­сти. Если порой «перехлёстываем» через край, мне ничего не стоит позвонить и сказать: «Миш, по-моему, я рванула». — «Да, мать! Ну, ничего. Я тоже отличился».