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Названы направления, где можно дешево отдохнуть в конце июня

Список дешевых направлений для отдыха в России и за границей. Рассказываем, где можно бюджетно отдохнуть в России и за границей, включая популярные и необычные места.

Девушка с синим чемоданом ищет в телефоне направления, где можно дешево отдохнуть.
Источник: Freepik

Пляжные курорты России и Абхазии стали самыми доступными для туристов, а средняя стоимость на туры в ОАЭ с all inclusive стала ниже, чем в Турцию.

По продажам туров в этом сезоне лидирует Турция, сообщает Ассоциация туроператоров (1): на конец июня приходится 65% всех бронирований. Второе место занимают пляжные курорты России и Египта (13% продаж), далее расположились Абхазия (5%) и Таиланд (4%).

Самым выгодным заграничным направлением для пляжного отдыха стала Абхазия. Путевка в отель три звезды с перелетом из Москвы в конце июня обойдется в 73,2 тыс. руб. Далее в рейтинге расположился город Сочи — 82,7 тыс. рублей на двоих.

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Также в топ-5 недорогих стран вошли Египет, Хайнань и Шри-Ланка — 100−125 тыс. рублей. Средняя цена на туры в Египет осталась такой же, как и в прошлом сезоне, а на Шри-Ланку стала чуть ниже.

Самыми дорогими пляжными курортами на конец июня стали Мальдивы, Куба, Сейшелы и Маврикий — 230−320 тыс. руб. за тур на двоих на 10 ночей.

Лидирующие позиции средних цен занимают Абхазия и Сочи — 85−103 тыс. рублей на двоих. В этом году в рейтинге между ними расположился еще и Хайнань — 91 тыс. рублей за тур в отель пять звезд. Затем идут Объединенные Арабские Эмираты и Турция (Анталья). Причем, Эмираты предлагают «все включено» по более приятной цене в 187 тыс. рублей.

Список источников

1. Ассоциация Туроператоров. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева