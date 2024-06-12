Названы направления, где можно дешево отдохнуть в конце июня

Лидирующие позиции средних цен занимают Абхазия и Сочи — 85−103 тыс. рублей на двоих. В этом году в рейтинге между ними расположился еще и Хайнань — 91 тыс. рублей за тур в отель пять звезд. Затем идут Объединенные Арабские Эмираты и Турция (Анталья). Причем, Эмираты предлагают «все включено» по более приятной цене в 187 тыс. рублей.