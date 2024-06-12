Названы направления, где можно дешево отдохнуть в конце июня

Пляжные курорты России и Абхазии стали самыми доступными для туристов, а средняя стоимость на туры в ОАЭ с all inclusive стала ниже, чем в Турцию.
Самым выгодным заграничным направлением для пляжного отдыха стала Абхазия. Путевка в отель три звезды с перелетом из Москвы в конце июня обойдется в 73,2 тыс. руб. Далее в рейтинге расположился город Сочи — 82,7 тыс. рублей на двоих.
Также в топ-5 недорогих стран вошли Египет, Хайнань и Шри-Ланка — 100−125 тыс. рублей. Средняя цена на туры в Египет осталась такой же, как и в прошлом сезоне, а на Шри-Ланку стала чуть ниже.
Самыми дорогими пляжными курортами на конец июня стали Мальдивы, Куба, Сейшелы и Маврикий — 230−320 тыс. руб. за тур на двоих на 10 ночей.
Лидирующие позиции средних цен занимают Абхазия и Сочи — 85−103 тыс. рублей на двоих. В этом году в рейтинге между ними расположился еще и Хайнань — 91 тыс. рублей за тур в отель пять звезд. Затем идут Объединенные Арабские Эмираты и Турция (Анталья). Причем, Эмираты предлагают «все включено» по более приятной цене в 187 тыс. рублей.
Список источников
1. Ассоциация Туроператоров. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева