«Бытовая мелодрама». Почему «Москву слезам не верит» сначала не оценили

С остальными возникли сложности. Меньшов пытался создать звёздный актёрский ансамбль, но замыслы не удавалось воплощать. Образ Рудольфа-Родиона не стали примерять на себя Владимир Ивашов и Олег Видов — не захотели портить фильмографию отрицательным персонажем. Пришлось остановиться на Юрии Васильеве, которого к тому моменту знали лишь по картине Герасимова «Журналист». Вячеслав Тихонов отказался от роли Володи — женатого любовника Кати. Меньшов был уверен: предложи он Тихонову играть Гошу, тот заинтересовался бы, но это не отвечало его режиссёрскому видению. С любовником выручил Табаков, не чуравшийся небольших, но ярких сцен.