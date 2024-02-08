«Быть честным всегда больно». Ходченкова — об откровениях на съемках

«Конечно, в такой истории без опыта никак. Понятно, что все актеры уже со своим багажом приходят, оттого и было сложнее играть. Одно дело, когда ты придумываешь персонажа. Он эфемерный, и ты его начинаешь лепить. А тут и придумывать ничего не надо было. Я знаю эту профессию, знаю закулисье, как общаются актеры, режиссеры, как это все происходит — кастинги, пробы и так далее», — рассказала Ходченкова.