«Быть честным всегда больно». Ходченкова — об откровениях на съемках

Актриса Светлана Ходченкова в интервью РБК Life рассуждала об искренности на экране и о том, как тяжело бывает допускать откровенность в актерской деятельности. Отвечая на вопрос о проценте личного опыта в сериале Федора Бондарчука «Актрисы», Ходченкова подтвердила, что придумывать своего персонажа с нуля ей практически не приходилось.
«Конечно, в такой истории без опыта никак. Понятно, что все актеры уже со своим багажом приходят, оттого и было сложнее играть. Одно дело, когда ты придумываешь персонажа. Он эфемерный, и ты его начинаешь лепить. А тут и придумывать ничего не надо было. Я знаю эту профессию, знаю закулисье, как общаются актеры, режиссеры, как это все происходит — кастинги, пробы и так далее», — рассказала Ходченкова.
По ее словам, задача состояла в том, чтобы «никоим образом не обмануть зрителя»: «Нужно быть очень честным, а это всегда больно. Быть откровенным — это больно. Ты становишься абсолютно ранимым, когда обнажаешься. И я говорю не про обнажение тела. Для меня это был один из самых сложных проектов за последнее время».
Однако о работе с Федором Бондарчуком актриса отозвалась тепло: «Можно ли больше любить артиста, чем любит Федор Сергеевич, — я даже не знаю. Он достаточно крепко держит группу, команду. Уникальная дисциплина была на площадке во время съемок проекта. При этом оставалось время для творчества, где мы сходили с ума, что-то придумывали, шалили. Мы же актеры, как без этого?».
В интервью РБК Life Светлана Ходченкова также вспомнила судьбоносные проекты (такие как «Благословите женщину» и «Краткий курс счастливой жизни»), поделилась впечатлениями со съемок сериала «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым и Максимом Лагашкиным для Okko и рассказала, с помощью какого метода она выходит из эмоционального состояния сложных героинь.