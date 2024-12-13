Быть ближе к людям. Специалист рассказал, каким будет ИИ-2025

Еще одна хорошая новость. Есть такая общественная организация Альянс в сфере ИИ. Она объединяет ведущие технологические компании, работающие в этой сфере. Так вот: сегодня Альянс открыл для пользователей базу научных публикаций по искусственному интеллекту. «Наука — всегда основа прогресса, — прокомментировал событие А. Белевцев. — База публикаций даст возможность всем интересующимся данной тематикой увидеть, что происходит в сфере ИИ, какие команды над чем работают, и сделать выводы для себя. Надо помнить: наука — это не конкуренция, наука — это сотрудничество».