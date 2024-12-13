Быть ближе к людям. Специалист рассказал, каким будет ИИ-2025

Обучать ИИ всем миром
В частности, топ-менеджера попросили объяснить необходимость развивать суверенный искусственный интеллект.
«Мы делаем ИИ, чтобы он помогал людям, — ответил А. Белевцев. — Если он не понимает, что вы от него хотите, он вряд ли сможет вам помочь. Курьёзный пример: если иностранную модель попросят нарисовать вишнёвую “девятку”, она почти наверняка изобразит цифру “9”, составленную из вишенок, или что-то в этом роде. Но мы-то знаем, что речь идёт об автомобиле.
Кстати, в следующем году мы запустим проект народного датасета (обработанного набора данных, — АиФ). Это такой общенациональный мозговой штурм, чтобы все россияне смогли поучаствовать в обучении ИИ. Пусть наш российский ИИ будет самым понимающим в мире!
Доступные обновления
Помимо этого, старший вице-президент рассказал об обновлённой нейросети Kandinsky. Этот ИИ предназначен для генерации изображений и видео по их текстовому описанию. Теперь Kandinsky 4.0 может почти мгновенно создавать видеоролики среднего качества, которые можно легко использовать, например, в частной переписке. Другая опция позволяет создавать профессиональные «фильмы», но, конечно, придётся ждать подольше. Пока этот ресурс тестируют блогеры и профессиональные пользователи. В 1-м квартале 2025 г. он станет достоянием широких масс.
Кроме видео-ИИ, обновлению подвергся и GigaChat, нейросеть, общающаяся на русском языке в письменном виде. GigaChat Lite в 2,5 раза быстрее моделей аналогичного качества, он хорошо подойдет для студентов и школьников.
Что будет?
Еще одна хорошая новость. Есть такая общественная организация Альянс в сфере ИИ. Она объединяет ведущие технологические компании, работающие в этой сфере. Так вот: сегодня Альянс открыл для пользователей базу научных публикаций по искусственному интеллекту. «Наука — всегда основа прогресса, — прокомментировал событие А. Белевцев. — База публикаций даст возможность всем интересующимся данной тематикой увидеть, что происходит в сфере ИИ, какие команды над чем работают, и сделать выводы для себя. Надо помнить: наука — это не конкуренция, наука — это сотрудничество».
Естественно, не обошлось без просьбы предсказать, как будет развиваться ИИ в ближайшей перспективе. Скажем, на отрезке 5 лет.
«На 5 лет не возьмусь, — ответил топ-менеджер, — а на год попробую». По А. Белевцеву, в 2025 г. в этой сфере будет три основных тренда:
ИИ-агенты, они же виртуальные помощники, будут брать на себя решение всё большего круга задач во всех сферах, от большого бизнеса до повседневной жизни каждого пользователя;
системы ИИ будут продолжать накопление больших массивов качественных данных, то есть большие языковые модели станут ещё более большими. ИИ — это всегда в первую очередь про данные;
основной запрос людей состоит в том, чтобы общение с ИИ было более похожим на общение с живым человеком. ИИ будет развиваться именно в этом направлении.