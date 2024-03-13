Быстрое развитие болезни Альцгеймера связали с каплями жира в клетках мозга

К такому выводу пришел коллектив американских молекулярных биологов под руководством профессора Гарвардского университета (США) Энтони Висс-Корэя при изучении того, как мутация APOE4, повышающая риск развития болезни Альцгеймера в 3−12 раз, влияет на жизнь вспомогательных клеток мозга. В прошлом ученые уже исследовали то, как эта мутация влияет на работу нейронов и астроцитов, однако при этом они не анализировали то, как она влияет на жизнедеятельность так называемой микроглии.