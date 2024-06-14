Быстрее ли закипит вода на большом огне?

Есть распространенное мнение, что холодная вода закипает быстрее, но это, как оказалось, заблуждение. По данным факультета физики Университета Иллинойса, горячая вода закипит быстрее всего. Это просто и логично, тут нет никакого подвоха. Появление этого мифа многие связывают с парадоксом Мпембы, суть которого заключается в том, что горячая вода замерзает быстрее холодной. Но это разные ситуации, которые следует рассматривать в отдельности друг от друга.