Бьёт не только по голове. Эксперт рассказал, как защититься от менингита

— Клинические проявления заболевания возникают на 2−10 день после инфицирования, обычно это происходит на 3−4 день. Признаки менингита у детей старшего возраста и взрослых включают лихорадку, тошноту/рвоту, ригидность затылочных мышц (голова пациента запрокинута назад, ему трудно, прижать ее к груди), головную боль, светобоязнь и изменение психического состояния. Но у младенцев проявления инфекции носят неспецифический характер с такими общими симптомами, как лихорадка, отказ от еды, рвота и летаргия (ребенок очень много спит). Самый страшный симптом — появление геморрагической (петехиальной или пурпурной) сыпи без побледнения тканей. С ее возникновением менингит прогрессирует, возникает менингококковая септицемия, которая изначально ассоциируется с системными симптомами. Таким образом, менингококковая инфекция представляет собой крайне тяжелое и опасное заболевание, требующее незамедлительного оказания медицинской помощи.