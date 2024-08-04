Бьёт не только по голове. Эксперт рассказал, как защититься от менингита

Менингококковая инфекция, к счастью, пока не является крайне распространённой, хотя её периодические вспышки происходят каждые 20−30 лет. Но для людей, ставших жертвами менингита, а также для их родственников, умеренная статистика не является утешением, ведь последствия болезни — ужасающие.
Как защитить себя и родных от этой смертельной угрозы, aif.ru рассказал главный внештатный специалист эпидемиолог МЗ РФ, заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук Роман Полибин.
Елена Нечаенко, aif.ru: Роман Владимирович, расскажите, пожалуйста, насколько распространена менингококковая инфекция в мире и в России?
Роман Полибин: Менингококковая инфекция (МИ) является серьезной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 300−500 тыс. случаев менингококкового менингита, из которых примерно половина заканчивается смертельным исходом. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в так называемом «менингитном поясе» Африки, который простирается от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке.
Пока всё спокойно?
— Повлиял ли на отечественную статистику заболеваемости менингитом ковид?
— Заболеваемость менингококковой инфекцией (МИ) с 1990 года имеет тенденцию к снижению. Однако, в 2017—2019 годах отмечался её небольшой рост. Далее в период пандемии COVID-19 наблюдалось выраженное снижение заболеваемости, а, начиная с 2022 года, эти показатели вернулись к значениям 2016 года, не превышающим среднемноголетний показатель.
— Значит, в нашей стране эта инфекция пошла на спад?
— Нет, это значит, что в Российской Федерации продолжается межэпидемический период течения менингококковой инфекции. Важно помнить, что для этой инфекции характерна выраженная цикличность, то есть, сменяющие друг друга периоды снижения и роста заболеваемости с интервалом 20−30 лет.
Большинство случаев менингококковой инфекции в России в последние годы являются спорадическими (то есть, эпизодическими, случайными). Вспышки заболевания происходят редко, и обычно связаны с определенными условиями, такими как скученность населения, неудовлетворительные санитарные условия или сезонные факторы.
Каждый пятый заболевший умирает.
— Возбудителем менингококковой инфекции являются вирусы или бактерии?
— Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Neisseria meningitidis (менингококками). Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп. Наиболее актуальными для Российской Федерации являются менингококки серогруппы А, В, С, W, Y и X.
— Какие заболевания вызывает менингококковая инфекция?
— Менингококковая инфекция может протекать в различных формах: от легкого назофарингита (обычной простуды) до тяжёлых генерализованных форм: менингита (воспаление оболочек головного мозга), менингоэнцефалита (воспаление головного мозга и его оболочек) и менингококкового сепсиса, при котором возникает бактериемия — проникновение бактерий в кровь.
— Но ведь все это лечится, если обратиться к врачу своевременно?
— Даже при адекватном лечении менингококковая инфекция может стать причиной смерти в течение 24 часов после появления первых симптомов, а при отсутствии лечения генерализованная форма менингококковой инфекции приводит к смерти в 50% случаев. Среднее значение уровня летальности менингококковой инфекции — 10−15%, а в 2023 году летальность составила 19%.
— Менингит же опасен еще и осложнениями, которые могут оставаться надолго и даже навсегда. Какие именно из них встречаются чаще всего?
— Осложнениями менингококкового менингита могут стать глухота, эпилепсия, гидроцефалия, параличи и парезы, частота развития которых примерно 20%. Также встречаются судороги, слабость в конечностях, нарушения зрения, речи, нарушения памяти, трудности в общении, ампутация конечностей. В России менингококковая инфекция из года в год остается ключевой причиной гнойного бактериального менингита. У каждого пятого пациента, перенесшего бактериальный менингит, могут наблюдаться долгосрочные последствия заболевания.
— Каковы симптомы заболеваний, вызванных менингококковой инфекцией? И отличаются ли они у взрослых и детей?
— Клинические проявления заболевания возникают на 2−10 день после инфицирования, обычно это происходит на 3−4 день. Признаки менингита у детей старшего возраста и взрослых включают лихорадку, тошноту/рвоту, ригидность затылочных мышц (голова пациента запрокинута назад, ему трудно, прижать ее к груди), головную боль, светобоязнь и изменение психического состояния. Но у младенцев проявления инфекции носят неспецифический характер с такими общими симптомами, как лихорадка, отказ от еды, рвота и летаргия (ребенок очень много спит). Самый страшный симптом — появление геморрагической (петехиальной или пурпурной) сыпи без побледнения тканей. С ее возникновением менингит прогрессирует, возникает менингококковая септицемия, которая изначально ассоциируется с системными симптомами. Таким образом, менингококковая инфекция представляет собой крайне тяжелое и опасное заболевание, требующее незамедлительного оказания медицинской помощи.
Заразиться можно везде
— Как люди заражаются менингитом? Про шапку спрашивать не буду, ясно, что причина — не в переохлаждении головы, а в контакте с возбудителем инфекции. Где выше всего шансы заразиться?
— Это может произойти абсолютно везде. Источник возбудителя инфекции — больные менингококковой инфекцией и носители менингококка. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют носители и больные менингококковым назофарингитом. Менингококки могут колонизировать носоглотку человека, вызывая бессимптомное носительство, которое встречается в 4−10%, а в период подъема заболеваемости носительство может достигать более 20% населения. На одного больного манифестной формой МИ может приходиться до 2 тыс. носителей!
— Кто наиболее уязвим для менингококковой инфекции и вызываемых ей заболеваний: дети, взрослые, пожилые?
— Менингитом чаще болеют дети до 5 лет, подростки в возрасте 13−17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе), а также люди старше 60 лет. Но решающее значение может иметь не только возраст. Ряд заболеваний может способствовать заражению. Например, к ним относятся первичные и вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ, а также ликворея. Более подвержены менингиту и лица, перенесшие кохлеарную имплантацию; (хирургическое восстановление слуха с установкой специального прибора).
Кроме того, риск заразиться менингококковой инфекцией повышает пребывание в тесном контакте, например в местах массовых скоплений людей, пунктах временного размещения, перенаселенных жилых помещениях или в студенческой, военной и другой профессиональной среде.
Поэтому группами риска инфицирования и заболевания менингококковой инфекцией являются:
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица, отъезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции районы (в том числе паломники, командировочные),
- военнослужащие, туристы, спортсмены, геологи, биологи;
- лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных мероприятиях;
- врачи-инфекционисты и медицинские работники, контактирующие с инфекционными больными, а также сотрудники лабораторий, работающие с живой культурой менингококка;
- воспитанники и персонал учреждений стационарного типа (дома ребенка, детские дома, интернаты, дома престарелых);
- лица, проживающие в общежитиях.
— Что делает государство для борьбы с этой угрозой? Какие меры реализуются на региональном уровне, в частности, в Москве? Что еще предстоит сделать?
— В России в настоящее время ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией остается стабильной, но требует постоянного внимания. Наиболее эффективным профилактическим мероприятием является вакцинация. В Российской Федерации зарегистрированы и применяются современные вакцины, направленные на предупреждение возникновения менингококковой инфекции и менингококкового менингита у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых.
На сегодняшний день в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям вакцинации подлежат дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп A или C. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп A или C. Прививки проводят лицам, подлежащим призыву на военную службу.
На региональном уровне, в частности в Москве, вакцинация против менингококковой инфекции проводится детям 3−6 лет перед поступлением в детский сад. Кроме того, в последние годы все большее количество субъектов нашей страны при формировании региональных календарей профилактических прививок также включают вакцинацию против этой инфекции.
Следует отметить, что в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 2390-р, включение вакцинации против менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок планируется в 2025 году.