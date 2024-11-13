Была — и исчезла. Астрономы потеряли звезду в Андромеде

«Что за ерунда?» — удивились учёные. Эта звезда имела гораздо большую массу, чем наше Солнце, и от неё ожидали совсем другого — взрыва сверхновой. Он происходит, когда массивное светило расширяется к концу своего основного цикла, в его ядре заканчивается водород для термоядерных реакций, оно сжимается, а внешняя оболочка, наоборот, увеличивается до гигантских размеров. Звезда становится в сотни раз больше Солнца, и её оболочка в конце концов улетает в межзвёздное пространство, а ядро схлопывается, превращаясь в нейтронную звезду либо чёрную дыру. Это и есть взрыв сверхновой.