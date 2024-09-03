Быка бы съел. Четыре причины повышенного аппетита

«Из-за расстройства пищевого поведения приступы повешенного аппетита встречаются довольно часто. Все нормально, а потом планка как будто падает, ты начинаешь есть в диком количестве. Причем делаешь это в одиночку, потому что окружающие на тебя странно смотрят. Остановить тебя нельзя, наедаешься так, что живот распухает, что не можешь даже икнуть, потом тебе плохо, а затем просыпается совесть», — рассказал врач.