Быка бы съел. Четыре причины повышенного аппетита

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что в некоторых случаях повышенный аппетит можно рассматривать как симптом.
Диеты
Врач отметил, что столкнуться с таким явлением может тот, кто вгоняет себя в ограничения. «Иногда лучше поесть, если хочется, не делать себе застойный очаг, потому что можно сорваться, начнутся приступы переедания», — пояснил доктор. Лучше просто правильно выстроить систему питания, включать в рацион более полезные продукты, но не ограничивать себя жестко.
Болезни
Болезней, для которых характерен повышенный аппетит, не так много, подчеркнул медик. Диабет, гельминтоз, предменструальный синдром — в этих случаях нередко хочется смести со стола практически все, что на нем лежит.
Если кажется, что желание есть чрезмерное, можно пройти несложные обследования, чтобы понять, нет ли той или иной проблемы.
Лекарства
Спровоцировать тягу к еде могут и некоторые виды лекарственных средств. «Многие нейролептики повышают аппетит. Например, человек с шизофренией, мы ему даем нейролептики, а он набирает 10−15−20 килограммов. Но снять его с нейролептиков невозможно. Многие лекарства для лечения сахарного диабета 2-го типа увеличивают вес. Гормоны тоже увеличивают вес, а вот гормоны щитовидной железы снижают», — заявил медик.
Расстройство пищевого поведения
В 90% случаев повышенный аппетит — это психиатрия, расстройство пищевого поведения, которое рассматривается именно в рамках этого раздела медицины.
«Из-за расстройства пищевого поведения приступы повешенного аппетита встречаются довольно часто. Все нормально, а потом планка как будто падает, ты начинаешь есть в диком количестве. Причем делаешь это в одиночку, потому что окружающие на тебя странно смотрят. Остановить тебя нельзя, наедаешься так, что живот распухает, что не можешь даже икнуть, потом тебе плохо, а затем просыпается совесть», — рассказал врач.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном