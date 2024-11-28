Быстро и без брызг: как очистить гранат

Гранат — отличное дополнение к салатам и коктейлям, однако его зерна можно есть и просто так, не добавляя в другие блюда и напитки.
Рассказываем, как выбрать спелый гранат и почистить его.
Как выбрать спелый гранат
Размер и вес. Чем больше размер и масса граната, тем сочнее и спелее он будет. Лучше отобрать сразу несколько фруктов, а затем выбрать самый увесистый. Также гранат не должен быть идеальной формы. Если он спелый, он будет угловатым, так как его изнутри распирают зерна.
- Трещины и вмятины. Гранат должен быть без повреждений. Если они есть, скорее всего, вам хотят продать переспелый фрукт.
- Цвет кожуры должен быть розовым. Если кожица коричневая, скорее всего, зерна засохли, значит, в них меньше сока.
- «Корона» граната должна быть сухой и такого же цвета, что и кожура фрукта. Проглядывающая зелень и эластичность хвостика говорят о том, что ягоду сорвали неспелой.
- Слегка надавите на кожуру. Она должна пружинить, а вы — чувствовать зерна. А если при этом раздалось легкое потрескивание, гранат точно спелый.
Как почистить гранат без брызг
- Положите гранат на разделочную доску и разделите на две части. Не так важно, как именно будет сделан разрез.
- Возьмите глубокую миску и налейте в нее воду комфортной для вас температуры. В емкость должны поместиться половинка граната и руки.
- Погрузите половинку граната в воду и начните разламывать шкурку. Зерна сами начнут выпадать из своих гнезд и оседать на дно миски.
- Проделайте аналогичные действия со второй половинкой граната.
- Слейте воду. Чтобы не упустить зерна, можно использовать дуршлаг.
Чистка граната с помощью ножа
- Это самый популярный способ.
- В верхней части плода, где выступает чашечка, сделайте круговой надрез. Он должен быть неглубоким.
- Снимите часть кожуры вместе с чашечкой.
- Надрежьте кожуру сверху вниз по линиям секторов так, чтобы все линии сошлись в одной точке в нижней части плода.
- По возможности удалите ножом плотную белую сердцевину.
- Вставьте нож в центр граната и проверните. После этого плод раскроется.
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