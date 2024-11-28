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Быстро и без брызг: как очистить гранат

Это проще, чем кажется.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Гранат — отличное дополнение к салатам и коктейлям, однако его зерна можно есть и просто так, не добавляя в другие блюда и напитки.

Рассказываем, как выбрать спелый гранат и почистить его.

Как выбрать спелый гранат

Размер и вес. Чем больше размер и масса граната, тем сочнее и спелее он будет. Лучше отобрать сразу несколько фруктов, а затем выбрать самый увесистый. Также гранат не должен быть идеальной формы. Если он спелый, он будет угловатым, так как его изнутри распирают зерна.

  • Трещины и вмятины. Гранат должен быть без повреждений. Если они есть, скорее всего, вам хотят продать переспелый фрукт.
  • Цвет кожуры должен быть розовым. Если кожица коричневая, скорее всего, зерна засохли, значит, в них меньше сока.
  • «Корона» граната должна быть сухой и такого же цвета, что и кожура фрукта. Проглядывающая зелень и эластичность хвостика говорят о том, что ягоду сорвали неспелой.
  • Слегка надавите на кожуру. Она должна пружинить, а вы — чувствовать зерна. А если при этом раздалось легкое потрескивание, гранат точно спелый.

Как почистить гранат без брызг

  1. Положите гранат на разделочную доску и разделите на две части. Не так важно, как именно будет сделан разрез.
  2. Возьмите глубокую миску и налейте в нее воду комфортной для вас температуры. В емкость должны поместиться половинка граната и руки.
  3. Погрузите половинку граната в воду и начните разламывать шкурку. Зерна сами начнут выпадать из своих гнезд и оседать на дно миски.
  4. Проделайте аналогичные действия со второй половинкой граната.
  5. Слейте воду. Чтобы не упустить зерна, можно использовать дуршлаг.

Чистка граната с помощью ножа

  1. Это самый популярный способ.
  2. В верхней части плода, где выступает чашечка, сделайте круговой надрез. Он должен быть неглубоким.
  3. Снимите часть кожуры вместе с чашечкой.
  4. Надрежьте кожуру сверху вниз по линиям секторов так, чтобы все линии сошлись в одной точке в нижней части плода.
  5. По возможности удалите ножом плотную белую сердцевину.
  6. Вставьте нож в центр граната и проверните. После этого плод раскроется.

Ранее рассказали, что такое драконий фрукт и как правильно его чистить.