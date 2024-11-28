Быстро и без брызг: как очистить гранат

Размер и вес. Чем больше размер и масса граната, тем сочнее и спелее он будет. Лучше отобрать сразу несколько фруктов, а затем выбрать самый увесистый. Также гранат не должен быть идеальной формы. Если он спелый, он будет угловатым, так как его изнутри распирают зерна.