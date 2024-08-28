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Бутылка коньяка 1696 года признана старейшей в мире

Бутылка коньяка, принадлежащая коллекционеру из Нидерландов, была официально названа старейшей в мире, ее выдержка — 328 лет. Получается, она «застала» Петра I, Альберта Эйнштейна и Майкла Джексона.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Книга рекордов Гиннесса

Бутылка коньяка Jules Robin 1696 года, хранящаяся в коллекции Ларса Янссона (Lars Janssen), была признана старейшей в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Известно, что старейший коньяк разлит в бутылку из резного хрусталя с выгравированным названием производителя и годом выпуска. Ее хранят под стеклянным «куполом», помогающему напитку сохранить свой вкус и качество на протяжении последних 328 лет.

Коньяк — это разновидность бренди, получаемая путем двойной перегонки вина из винограда, собранного в специально отведенных районах Франции. В странах СНГ под коньяком подразумевается любой бренди, соответствующий принятым стандартам, вне зависимости от места производства.

Ранее считалось, что самой старой бутылкой коньяка является коньяк Готье 1762 года выпуска. Одна из трех известных оставшихся бутылок была продана на аукционе Sotheby’s за $146 тысяч (~ 13 млн рублей) в 2020 году.

Ранее голландец тоже установил мировой рекорд, пройдя босиком почти 3500 км.