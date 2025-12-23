Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что РФ является частью Запада

По словам экс-президента США, «интересы России связаны с Западом».

Источник: Пресс-служба Президента России

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Глава американской администрации Джордж Буш — младший заявлял в 2001 году, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В число опубликованных ею документов вошел в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Бушем-младшим в Словении в июне 2001 года. «Россия является частью Запада, она не враг», — цитируется в этом документе американский лидер. По его словам, «интересы России связаны с Западом». «Через 50 лет большой проблемой может стать Китай», — утверждал при этом Буш-младший. Он находился у власти в США в 2001—2009 годах.

Буш-младший также подчеркивал на тех переговорах, что речь идет о «самой важной встрече» в рамках его зарубежной поездки. При этом он признавался, что не сможет сказать такое публично.