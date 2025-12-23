Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что РФ является частью Запада

В число опубликованных ею документов вошел в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Бушем-младшим в Словении в июне 2001 года. «Россия является частью Запада, она не враг», — цитируется в этом документе американский лидер. По его словам, «интересы России связаны с Западом». «Через 50 лет большой проблемой может стать Китай», — утверждал при этом Буш-младший. Он находился у власти в США в 2001—2009 годах.