Бурые медведи оказались врагами рукотворных лесов

По словам одного из авторов работы, профессора Цутому Хиуры, нигде в мире бурые медведи не занимаются добычей личинок цикад. Он отметил, что поведение млекопитающих в экосистемах обычно имеет положительное влияние. Однако последние результаты показали, что на антропогенных (рукотворных) ландшафтах эффект может быть обратным.