Бурный покой. Ученые узнали, что происходит с насекомыми в «спячке»

«Надо отметить, что к этим открытиям мы шли довольно долго — больше пяти лет. За эти годы у нас сформировалось научное понимание происходящих молекулярных процессов и накопился большой опыт работы с живыми насекомыми. Мы также разработали протоколы исследований, которые могут пригодиться ученым из других областей науки», — рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин.