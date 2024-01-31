Бунт и истерики. Эксперт объяснила, чего хотят подростки от своих родителей

Одна из главных задач родителей по отношению к своим детям в подростковый период — создать и поддерживать теплый эмоциональный контакт с взрослеющим ребенком. Подростку нужны родители, чтобы он смог научиться заявлять и отстаивать свою позицию: «Я — сам. Я — автономный. Заметьте и признайте меня таким, какой я есть». На что родители должны ответить: «Мы видим, что ты — взрослый и самостоятельный». Если родители гиперопекающие, то они не дают ребенку свободу, а всем своим поведением говорят ему: «Ты — маленький. Ты без нас не справишься». Игнорирующие родители и вовсе не обращают на него внимание, тем самым говоря: «Нам все равно, маленький ты или большой». Ни в том, ни в другом случае ребенок не получает признания, которое ему так важно получить от взрослых. Если родителей нет в достаточном количестве, то ребенок идет на улицу и ищет тех, кто готов ему хоть что-то предложить. Важно помнить о том, что подростку важно чужое мнение, и он готов прислушаться к тому, кто заслужит его уважение.