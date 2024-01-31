Бунт и истерики. Эксперт объяснила, чего хотят подростки от своих родителей

Подростковый возраст, пожалуй, самый сложный период как для самого ребенка, так и для тех, кто находится рядом с ним. Aif.ru побеседовал с детским психологом, гештальт-терапевтом Марией Сосниной, чтобы понять, как помочь ребенку прожить этот период, чтобы он не растянулся до сорокалетнего возраста.
Если сорокалетний человек проживает подростковый возраст — это не очень хороший признак. В сорок лет люди переживают свои кризисы и переходные периоды, например кризис среднего возраста и середины жизни. Они отличаются тем, что до тридцати пяти — сорока лет человек был взрослым, а потом ему неожиданно захотелось чего-то новенького, и он начал вести себя необычно. Если же ребенок в подростковом возрасте ведет себя как подросток, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок пять продолжает вести себя как подросток, то это больше похоже на признаки пограничного расстройства личности. Такое происходит тогда, когда родители подавляют ребенка и не дают ему прожить все те процессы, которые он должен пройти в подростковый период. Поэтому взрослым важно знать главное правило взросления их детей: «Подростковый возраст пройдет сам, если родители не будут ему мешать». Для этого необходимо хорошо понимать, как выглядит то, что им предстоит пережить.
Подростковый возраст
У подросткового возраста есть свои границы. Несколько лет назад ВОЗ расширила их, обозначив этот период с 9−10 лет до 19−20, а в некоторых странах до 21 и 23 лет. Это связано с тем, что в районе десяти лет у детей начинаются ощутимые гормональные изменения, которые заканчиваются ближе к девятнадцати годам. Новая периодизация не сильно нарушает ту, которая была раньше, и привычна психологам, потому что она включает все те же кризисы: кризис младшего подросткового возраста, кризис среднего подросткового возраста, кризис старшего подросткового возраста и кризис раннего юношеского возраста после восемнадцати лет.
Как проявляется ребенок в подростковом возрасте?
Подростковый период с самого начала и практически до самого конца тяжело дается как самим подросткам, так и их родителям, потому что он сопровождается бунтом, истериками, перепадами настроения и ложью, если дети боятся говорить напрямую, но им очень хочется попробовать то, что им запрещают. Это связано с тем, что в подростковом возрасте у ребенка появляется чувство взрослости, которое проявляется через то, что еще маленький ребенок начинает делать то, что должны делать только взрослые люди. Некоторые дети пробуют курить, употреблять алкоголь, наркотики, носить мини-юбки, красить волосы, делать вызывающий, яркий макияж, гулять целыми днями на улице, заниматься опасными видами спорта, общаться со сверстниками противоположного пола, заниматься сексом, что приводит к ранней беременности. С одной стороны, подростки стремятся соприкоснуться с экстремальными взрослыми ощущениями, с другой — многих родителей это сильно пугает, потому что они не готовы к таким резким переменам в поведении их детей, которое выходит из-под их контроля.
Какие задачи стоят перед подростком?
Подростки обладают достаточной эмоциональной, моральной и физической силой, чтобы реализовывать свои бессознательные цели. Все те способы, которые они используют, — это всего лишь доступные для них инструменты, которые помогают им перейти из детства во взрослую жизнь. Основная сложность этого перехода заключается в том, что старые детские защитные механизмы и паттерны поведения уже не работают, а новые еще не сформированы. Добавьте сюда огромный неравномерный физиологический скачок роста, постоянные гормональные перепады и резкое изменение социальной роли. При этом перед ребенком стоят четыре большие задачи, которые он должен решить за подростковый период:
- понять, кто есть «Я»;
- понять, кто такие другие;
- завершить процесс идентификации, разобравшись, что значит быть мужчиной или женщиной;
- достичь социальную независимость.
Важно, чтобы родители помогали ребенку на этом пути, а не добавляли дополнительных препятствий, которые ему необходимо преодолевать. Сильное сопротивление довольно часто бывает признаком того, что родители либо сильно опекают ребенка, либо не обращают на него никакого внимания.
Как поведение родителей отражается на подростковом возрасте?
Если родители готовы к тому, что их ребенок повзрослеет, а подростковый период со всеми его особенностями считают естественным и не боятся его, то для них это будет гораздо более легким временем, чем для тех, кто не готов или использует авторитарный и доминирующий стили воспитания. Первым благодаря демократическому стилю воспитания удается сохранить свой авторитет, а за счет этого и контакт с ребенком. Вторым сложно принять то, что за два месяца их ребенок меняется до неузнаваемости. Также они подвержены большому риску, потому что там нет теплых, эмоциональных отношений ни до подросткового периода, ни во время, ни после него. С одной стороны, всем взрослым очень сложно любить подростков, с другой стороны, подростки нуждаются в родительской любви, как младенцы. Им очень важно не только понимать, но и слышать от старших: «Я все равно тебя люблю».
Эмоциональный контакт с подростком
Одна из главных задач родителей по отношению к своим детям в подростковый период — создать и поддерживать теплый эмоциональный контакт с взрослеющим ребенком. Подростку нужны родители, чтобы он смог научиться заявлять и отстаивать свою позицию: «Я — сам. Я — автономный. Заметьте и признайте меня таким, какой я есть». На что родители должны ответить: «Мы видим, что ты — взрослый и самостоятельный». Если родители гиперопекающие, то они не дают ребенку свободу, а всем своим поведением говорят ему: «Ты — маленький. Ты без нас не справишься». Игнорирующие родители и вовсе не обращают на него внимание, тем самым говоря: «Нам все равно, маленький ты или большой». Ни в том, ни в другом случае ребенок не получает признания, которое ему так важно получить от взрослых. Если родителей нет в достаточном количестве, то ребенок идет на улицу и ищет тех, кто готов ему хоть что-то предложить. Важно помнить о том, что подростку важно чужое мнение, и он готов прислушаться к тому, кто заслужит его уважение.
О чем еще важно знать взрослым?
Взрослым важно знать об основной ловушке, в которую попадают многие родители и учителя. С двенадцати до четырнадцати лет у подростка происходит резкий физический рост, когда он начинает выглядеть на шестнадцать, а уровень обработки информации и психические процессы остаются на уровне двенадцати лет. Взрослые, глядя на такого подростка, видят перед собой уже взрослого человека и начинают предъявлять к нему требования, как ко взрослому, соответственно его внешности, игнорируя тот факт, что головой он еще не дорос. Ребенок вынужден быстро адаптироваться к резко меняющимся требованиям, но у него нет такой возможности. В этот период очень важно, чтобы взрослые не игнорировали этот факт, а помогали ребенку проходить сложный этап, постепенно разделяя ответственность и выдвигая новые требования.
Также в этот период активно начинает расти головной мозг и уже взрослые дети становятся похожи на первоклашек, у которых в одно ухо влетает, а во второе вылетает. В силу этого физиологического процесса они не способны в полном объеме воспринимать и обрабатывать сухую информацию на слух. Но они легко усваивают все, что сопровождается действием и подкрепляется зрительно. Для того чтобы взрослые могли легко доносить до ребенка все правила, которые есть в семье, они могут использовать игровую систему поощрения и наказания. При этом не стоит ждать, что ребенок все усвоит с первого раза.
Социализация подростка
Социализация подростков происходит через общение со сверстниками, которое никак не связано с учебой. Так они развивают собственные представления о себе и о других. Помехой на этом этапе становится воспитательная функция родителей и их нежелание менять свою роль. Чтобы сохранить близкое доверительное общение со своим ребенком, родителям придется, с одной стороны, остаться родителями, а с другой — начать общаться со своим ребенком на равных и стать для него старшим другом. Для многих взрослых это становится непосильной задачей, потому что для того, чтобы стать другом, необходимо в своем ребенке увидеть взрослого человека, у которого есть свои интересы и потребности, свое право на жизнь и свои выборы, которые могут идти вразрез с родительскими ожиданиями. Если родителям удается это, то у них наступает период, когда они могут начать делиться со своим ребенком теми переживаниями, которые сами проживали в таком же возрасте, тем самым показывая разные стороны и последствия сделанных выборов.
Помимо личных историй, родители могут проводить беседы с ребенком, рассказывая о том, что такое подростковый возраст и с чем он может столкнуться с точки зрения развития личности: «У тебя начался подростковый возраст. Нормально, что ты хочешь носить мини-юбку. Правда, надевать ее в мороз с капроновыми колготками — не самая лучшая идея. Я не думаю, что это будет полезно для твоего здоровья. Но, если ты хочешь узнать, как сильно ты замерзнешь, ты можешь попробовать». Позиция родителей, которая касается безопасных вещей, должна быть достаточно гибкой, чтобы ребенок не только смог на собственной шкуре почувствовать последствия своих выборов, но увидеть, что родители не обманывают его, а наоборот, готовы ему подсказывать. В принципиальных и опасных вещах позиция родителей, наоборот, должна быть четкой, понятной и несгибаемой.
Не мешать подростку — значит помогать ему
Задача родителей — помочь ребенку пройти самый трудный возраст перед взрослением. Это значит, что родители должны научиться задвигать свою тревогу подальше, ставить как жесткие границы, которые они держат до конца, так и гибкие, где они дают ребенку возможность ошибаться и учиться, что из любой ситуации есть выход. Взрослые становятся для своего взрослеющего подростка старшим другом и стараются сохранить теплое, доверительное общение. Сложность сделать все это возникает у тех родителей, кто боится подросткового периода своих детей либо по какой-то причине стыдится своего подросткового возраста. В таком случае психолог может стать отличным сопровождающим для родителей на этот непростой для всех период. Но самое главное, что важно помнить каждому родителю, что подростковый возраст заканчивается. К шестнадцати годам с подростком гораздо проще договариваться, он начинает слушать и легче идет на контакт. Главное — дождаться этого момента, не наломав дров на пути.