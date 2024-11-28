Бункеры и дыхание под водой: как животные выживают зимой

В то время как человек спокойно может пережить зиму, надев теплый свитер и куртку, диким животным приходится нелегко. В National Geographic рассказали, какие стратегии они используют зимой, чтобы дожить до более теплых времен.
Пауки
Некоторые североамериканские виды пауков зимой зарываются в почву, под опавшие листья или прячутся в бревнах.
Многие пауки, плетущие паутину, также защищают и свое потомство. Они делают яйцевые коконы с несколькими слоями шелковой изоляции, чтобы защитить яйца от холода зимой.
Например, черно-желтые садовые пауки вылупляются из яиц осенью, так что молодые членистоногие всю зиму находятся в яйцевом коконе, а весной массово появляются на свет.
У некоторых пауков есть еще одно секретное оружие: в прохладные осенние ночи они вырабатывают специальные соединения, похожие на антифриз, которые предотвращают образование кристаллов льда внутри их тел. Это позволяет им пережить зиму, не замёрзнув насмерть.
Черепахи дышат под водой
Черепахи медлительны в любое время года, однако их активность зимой и вовсе сходит на нет.
Некоторые виды, например, коробчатые черепахи, просто зарываются в землю, прячутся в панцирь и впадают в состояние неактивного оцепенения, известное как брумация, во время которой они расходуют запасы жира.
Крапчатые черепахи проводят зиму на дне водоемов. Они научились поглощать кислород из воды и выделять углекислый газ.
Когда кислорода становится очень мало, черепахи могут даже перейти в метаболический режим, при котором кислород не требуется. При таком аэробном дыхании происходит опасное накопление молочной кислоты, но существа могут поглощать кальций из своей панцирной оболочки, чтобы нейтрализовать накопление кислоты.
Медоносные пчелы производят тепло
Европейские медоносные пчелы при падении температуры возвращаются в свои ульи, где остаются активными в течение долгих зимних месяцев.
Рабочие пчелы собираются вокруг матки и вырабатывают тепло, сокращая и расслабляя два набора мышц, которые используются для движения крыльев во время полёта.
В центре, около матки, теплее всего, однако и удаленные от нее пчелы не замерзают. Они стараются поддерживать температуру выше 10 .
Чтобы прокормит улей зимой, в течение летних месяцев пчелы запасают 40 килограммов меда.
Бурундуки строят бункеры
Зимой бурундуки живут в норах с запутанными тоннелями и отдельными камерами, набитыми орехами, семенами и другой пищей.
Восточные бурундуки проводят зиму в состоянии оцепенения, во время которого частота сердечных сокращений падает примерно с 350 ударов в минуту до однозначных цифр, а температура тела падает с 34 до температуры окружающей среды в норе — до 4 . Однако раз в несколько дней эти животные просыпаются, чтобы поесть.
Помочь пережить зиму существам могут и люди. Так, в Мексике создали специальную площадку для зимовки бабочек-монархов.