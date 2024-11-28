Бункеры и дыхание под водой: как животные выживают зимой

Когда кислорода становится очень мало, черепахи могут даже перейти в метаболический режим, при котором кислород не требуется. При таком аэробном дыхании происходит опасное накопление молочной кислоты, но существа могут поглощать кальций из своей панцирной оболочки, чтобы нейтрализовать накопление кислоты.