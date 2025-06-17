Эксперт: мог ли Китай дезактивировать бункерные бомбы для Ирана

После экстренного отъезда с G7 в Канаде президент США Дональд Трамппровел экстренное заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке и по позиции США в ирано-израильском конфликте, сообщил Axios.
Ранее Трамп вместе с госсекретарем Марко Рубио покидая саммит, заявил, что «должен вернуться в США как можно скорее по понятным причинам». На этом фоне появилось множество версий относительно того, что за спешка, и какое чрезвычайное решение может принять Белый дом.
Трамп и бункерные бомбы
Тот же Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждает, что Трамп рассматривает мощные противобункерные бомбы, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку.
Действительно, разговоры о возможности предоставления этих бомб ведутся давно. У Израиля их нет, а они крайне необходимы для ударов по ядерным объектам Ирана, находящихся глубоко под землей. Своих сил и средств не хватает — накануне ЦАХАЛ уже второй раз подряд осуществил серию массированных авиаударов по трем ключевым ядерным объектам Ирана — центрам в Фордо, Натанзе и Араке, но ничего не добился.
Ситуация для Тель-Авива выглядит близкой к патовой. На пятые сутки войны он сумел завоевать господство в воздухе, но ни на шаг не приблизился к заявленным целям. Более того, Иран огрызается и весьма болезненно. Отступать некуда, эта ситуация могла бы продолжаться долго, и по логике, уровень эскалации должен повышаться. Следующей ступенью могло бы стать реальное применение сторонами ядерного оружия (если представить себе, что оно есть) или же вмешательство США, которое могло бы значительно изменить ход событий не в пользу Тегерана.
Цель Нетаньяху — втянуть США в войну
Можно предположить, что премьер Израиля добивался этого изначально, понимая, что в одиночку победить Иран — даже после его значительного ослабления в результате разгрома «Оси сопротивления» Израилю будет крайне сложно. Собственно, все последние телодвижения руководства Израиля и заявления политиков выглядят именно как попытка столкнуть Иран с американским президентом Дональдом Трампом, известным своей антииранской позицией.
Трамп действительно делал множество громких заявлений, ставил Тегерану ультиматумы, однако в дела слова никак не конвертировались. Надо понимать, что США и без того оказывают Израилю беспрецедентную поддержку как оружием, так и деньгами, вызывая ревность у той же Украины. Дальше уже некуда. Дальше — прямое вмешательство.
Израиль и Украина — в чем схожесть ситуаций
Кстати, об Украине. Ситуация похожа: США и их союзники, по сути, воюют против России ее руками. Вот и уровень присутствия в войне на Ближнем Востоке не меньше, учитывая, что ЦАХАЛ воюет американским оружием, и наносит удары при помощи американской спутниковой разведки
Нетаньяху тут во многом использует тактику президента Украины Владимира Зеленского, который всеми силами пытается втянуть США в конфликт с Россией. Так буквально вчера СВР России сообщила о готовящейся Киевом и Лондоном провокации с якобы подрывом американского военного корабля российским на Балтике.
Израильский премьер также хотел бы заставить США воевать против Ирана. Так на днях он выступил с утверждением, что Иран «дважды пытался убить Трампа», явно пытаясь перевести конфликт в личный для президента США. Ну, и ни для кого не секрет, что на территории Израиля находится американские военные объекты, которыми Тель-Авив фактически прикрывается.
И если у Зеленского шансов втянуть США в войну ничтожно мало, по причине того, что Украина Трампу в принципе мало интересна, то у Нетаньяху их больше, учитывая настроения американского лидера и степень влияния на него израильского лобби. Собственно, у него и выбора особо нет: если киевский режим даже в случае прекращения помощи США, готова поддержать Европа, то Израиль, лишившись поддержки Вашингтона, рискует остаться с Ираном один на один. Потому Нетаньяху и идет ва-банк — начинает войну, рассчитывая, что Трамп, видя, что его союзник не может ее выиграть самостоятельно, подключится.
Вопрос — в степени подключения. Влезать в войну — для США чревато, очень чревато. Тем более, что пока есть другие средства. Например, передача тех же бомб. Но это последняя красная черта. За ней уже прямое вовлечение.
Трамп много грозит, но мало делает
Впрочем, американский президент пока продолжает лишь сыпать угрозами. По пути из Канады он заявил, что для урегулирования ситуации с ядерной программой Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие и отметил, что ожидает «полной капитуляции» Ирана.
В тот же день он на свей странице в соцсети написал «Безоговорочная капитуляция!». Дальше больше — начал угрожать лично Верховному правителю — аятолле Хаменеи, написав, что местонахождение того ему точно известно, но США не намерены его устранять, «по крайней мере сейчас».
Тут снова подключается Axios, заявляющая, что Трамп рассматривает возможность нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана.
Все же стоит отметить, что все это больше похоже на традиционный трамповский стиль: запугать, обещать невыполнимое, попросту говоря — на шоу. Анализируя прошлые громкие угрозы и пафосные обещания Трампа, следует отметить, что в большинстве случаев они оставались лишь словами. В пользу того, что мы наблюдаем шоу говорит также тот факт, что об отъезде Трампа из Канады и созыве Совбеза было известно за сутки до этого, так что ничего экстренного не произошло.
Позволит ли Китай США влезть в войну с Ираном
Возможно, Трамп все же достаточно здравомыслящий человек, чтобы понимать самоубийственность военной авантюры на Ближнем Востоке. А возможно, сделать роковой шаг ему не дает тот же Китай, который, в случае прямой попытки ликвидировать своего союзника на Ближнем Востоке может предпринять весьма неприятные для США шаги.
Пока все же, похоже, что Вашингтон снова ограничится словесными угрозами.
«США не собираются наносить удары по Ирану, но будут защищать свои интересы в регионе», — заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Ему, в отличии от президента нет смысла эпатировать публику.