Эксперт: мог ли Китай дезактивировать бункерные бомбы для Ирана

И если у Зеленского шансов втянуть США в войну ничтожно мало, по причине того, что Украина Трампу в принципе мало интересна, то у Нетаньяху их больше, учитывая настроения американского лидера и степень влияния на него израильского лобби. Собственно, у него и выбора особо нет: если киевский режим даже в случае прекращения помощи США, готова поддержать Европа, то Израиль, лишившись поддержки Вашингтона, рискует остаться с Ираном один на один. Потому Нетаньяху и идет ва-банк — начинает войну, рассчитывая, что Трамп, видя, что его союзник не может ее выиграть самостоятельно, подключится.