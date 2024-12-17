Бункер времен Второй мировой войны выставлен на торги в Германии за 1 евро

«Пустующее около 70 лет здание выставлено на аукцион в земле Северный Рейн-Вестфалия. Стартовая цена — один евро. Речь идет об историческом бомбоубежище времен Второй мировой войны», — говорится в статье.
Объект представляет собой трехэтажное железобетонное сооружение с толстыми стенами без окон и отопления, пишет газета. Площадь его помещений составляет 915 квадратных метров, там простейшая планировка и по большому санузлу с тремя унитазами на каждом этаже. Здание расположено в жилом районе.
Снаружи оно выглядит «довольно неухоженным»: из него торчат ржавые железные штыри, у входа разбросан мусор, стены местами разрисованы граффити, сказано в материале.
Однако внутри бомбоубежище сохранилось «удивительно хорошо». Там нет сырости, лестницы «явно находятся в хорошем состоянии», несколько ламп до сих пор работают. У стены одной из комнат нашли кучу из сухих веток — их за годы натаскали галки, которые гнездились в открытом вентиляционном отверстии, сообщает газета.
Оценщик заявил, что снос бункера обойдется будущему владельцу в 620 тысяч евро, пишет издание. Из-за больших потенциальных расходов зданию была присвоена символическая стартовая цена в один евро. Желающие его приобрести могут подать заявки в районный суд до 21 февраля. Предыдущий владелец выкупил сооружение в 2004 году, но власти изъяли его за неуплату налога на собственность.
Бомбоубежище № 5 построили в 1941 году. В статье не упоминается, кто занимался его возведением, однако в Германии «большинство подобных защитных сооружений были построены угнанными на принудительные работы». Во время воздушной тревоги 25 октября 1944 года возле бункера началась паника, в результате у входа погибло несколько человек.