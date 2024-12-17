Бункер времен Второй мировой войны выставлен на торги в Германии за 1 евро

Бомбоубежище № 5 построили в 1941 году. В статье не упоминается, кто занимался его возведением, однако в Германии «большинство подобных защитных сооружений были построены угнанными на принудительные работы». Во время воздушной тревоги 25 октября 1944 года возле бункера началась паника, в результате у входа погибло несколько человек.