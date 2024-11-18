Бумажная экобитва. Участники экоакции собрали 144 тысяч тонн макулатуры

«В этом году вырос объем производимых в стране бумаги и картона. И то, что россияне стали собирать и сдавать на переработку больше бумажного сырья, не может не радовать — получается сохранять баланс между производимым и перерабатываемым. “БумБатл” дает возможность внести свой вклад и тем участникам, кто ранее никак не выражал свою экопозицию, а теперь эти добровольцы продолжат собирать и сдавать макулатуру — многие сделают это своей привычкой. Для переработчиков и производителей изделий из вторсырья это весомый вклад, нам нужны эти бумажные отходы», — отметил Сергеев.