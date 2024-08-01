Бум внутреннего туризма: города «Золотого кольца» отмечают рекордный рост туристов

Среди восьми исторических городов «Золотого кольца» наибольшей популярностью сейчас пользуется Суздаль, который в этом году празднует свое тысячелетие. Туристы могут насладиться здесь видами белокаменных храмов и древнего кремля, прогуляться по старинным улицам и посетить праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею. Во Владимире (+30%), Сергиевом Посаде (+23%) и Ярославле (+19%) также зафиксирован значительный приток посетителей.
Интересный факт: москвичи значительно чаще отправляются в путешествия по России. Суздаль принял на 48% больше столичных туристов, чем в прошлом году, а поток москвичей в Ростов Великий вырос на 26%. Однако в Калининград едут туристы со всей страны, и здесь москвичи составляют меньшую часть посетителей.
Корпорация Туризм.РФ была основана по приказу главы правительства РФ Михаила Мишустина с целью привлечения инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. Эта организация предоставляет доступ к государственным мерам поддержки для создания туристических объектов в контексте национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сегодня в инвестиционном портфеле Туризм.РФ находится 117 проектов, общая стоимость которых превышает 500 миллиардов рублей.
Нина Лютикова