Бум внутреннего туризма: города «Золотого кольца» отмечают рекордный рост туристов

Интересный факт: москвичи значительно чаще отправляются в путешествия по России. Суздаль принял на 48% больше столичных туристов, чем в прошлом году, а поток москвичей в Ростов Великий вырос на 26%. Однако в Калининград едут туристы со всей страны, и здесь москвичи составляют меньшую часть посетителей.