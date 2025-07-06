Бум разводов в России: какие регионы РФ стали чемпионами по распаду браков

Региональные особенности
Демографические процессы в российских регионах развиваются неравномерно. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются на Дальнем Востоке, где показатели разводов значительно превышают данные более благополучных центральных регионов с развитым сельским хозяйством.
«На Дальнем Востоке все социальные процессы протекают интенсивнее, в том числе и разрыв между тарифами ЖКХ и уровнем зарплат достигает критических значений», — отметил в разговоре ВФокусе Mail председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, многие социальные тенденции в регионе не способствуют укреплению семейных отношений.
Финансовая нестабильность не всегда напрямую влияет на количество разводов. Эксперт подчеркнул, что экономическая стабильность может иметь разные уровни и проявления, однако даже малообеспеченные семьи, не видящие перспектив роста доходов, могут демонстрировать удивительную устойчивость брачных уз. Несмотря на это, в регионах с высокой стоимостью жизни и низкими доходами экономические факторы действительно становятся разрушительными для семей. «Высокие тарифы на ЖКХ и транспорт при относительно низких зарплатах создают дополнительное напряжение в отношениях. Это, наверное, главная причина, но, с другой стороны, особо какого-то разрыва, о котором можно говорить как о неком разительном различии, такого тоже нет, поэтому все это достаточно условно», — добавил демограф.
Гендерный дисбаланс
Сложившаяся в России судебная практика приводит к серьезному дисбалансу в семейных отношениях. Около 70% заявлений о разводе подаются женщинами, а в 95% случаев дети остаются с матерями.
По словам эксперта, отчасти это объяснимо с бытовой точки зрения — маленькие дети действительно требуют больше материнской заботы. Кроме того, сформировалась устоявшаяся социальная модель: «По большому счету у нас понятная схема, которая работает после развода — мужчина как кормилец обязан работать и платить алименты, а женщина получать эти выплаты». Крупнов также отмечает, что в современной России фактически доминирует модель неполной семьи: «Мать-одиночка становится центральной фигурой для государства, а мужчина исчезает из семейной картины. При этом существует целая система мер поддержки таких семей».
«Таким образом, вместо культивирования трех-четырехдетной семьи как основной модели, мы де-факто поддерживаем и поощряем семью с матерью-одиночкой и одним-двумя детьми», — отмечает специалист.
Крупнов подчеркивает, что повышение госпошлины за развод до 5000 рублей вряд ли решит проблему — необходимы системные изменения в семейной политике. По его словам, в современном мире еще ни одно государство не изобрело по-настоящему эффективных мер поддержки семьи, а уловки и хитрости дают лишь временный результат. «Строительство семьи — это колоссально затратный, тяжелый и сверхтворческий процесс, это подвижническая работа, которая требует всяческой поддержки со стороны общества и государства. А этого нет».
Дарья Баева