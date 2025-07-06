Бум разводов в России: какие регионы РФ стали чемпионами по распаду браков

Финансовая нестабильность не всегда напрямую влияет на количество разводов. Эксперт подчеркнул, что экономическая стабильность может иметь разные уровни и проявления, однако даже малообеспеченные семьи, не видящие перспектив роста доходов, могут демонстрировать удивительную устойчивость брачных уз. Несмотря на это, в регионах с высокой стоимостью жизни и низкими доходами экономические факторы действительно становятся разрушительными для семей. «Высокие тарифы на ЖКХ и транспорт при относительно низких зарплатах создают дополнительное напряжение в отношениях. Это, наверное, главная причина, но, с другой стороны, особо какого-то разрыва, о котором можно говорить как о неком разительном различии, такого тоже нет, поэтому все это достаточно условно», — добавил демограф.