Бульвар Сталинграда: почему Франция отказалась от советского топонима

— Когда все пройдет и все закончится нашей большой победой, Европа останется непобежденной, потому что мы так и не взяли ни Париж, ни Берлин, ни Лондон, ни даже Варшаву. Потому что не планировали этого делать. Европа будет обиженной и униженной, потеряет иллюзии, что Москву можно победить, — отметил собеседник ВФокусе Mail.