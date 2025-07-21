Бульвар Сталинграда во французском городе Драп будет переименован. Местные власти заявляют, что Сталинградская битва не имеет отношения к Франции. Такие высказывания вызвали критику у российских дипломатов.
— Напоминаем идейным вдохновителям инициативы и тем, кто молчаливо ее поддержал, что под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма. Кстати говоря, именно там были разбиты и те немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа, — говорится в сообщении Посольства России во Франции.
Также в российском представительстве напомнили слова президента Франции и одного из лидеров движения Шарля де Голля.
— Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии, — цитирует посольство слова де Голля.
Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян напомнил, что в рядах Третьего рейха французов было больше, чем в рядах Сопротивления. Но надеяться, что власти Драпа вернут название, не стоит.
— Когда все пройдет и все закончится нашей большой победой, Европа останется непобежденной, потому что мы так и не взяли ни Париж, ни Берлин, ни Лондон, ни даже Варшаву. Потому что не планировали этого делать. Европа будет обиженной и униженной, потеряет иллюзии, что Москву можно победить, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Сейчас же продолжается русофобская политика, которая, вероятно, будет только усиливаться.