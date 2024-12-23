Булочка на все времена: как московская плюшка стала любимым лакомством страны

Калачи в Коломне, пышки в Санкт-Петербурге и печатные пряники в Туле — во многих городах России выпечка является не просто угощением, но и символом, местным брендом, крепко связанным с культурой, традициями и историей. Столица не стала исключением. Легендарные московские плюшки известны по всей стране и за ее пределами. Сегодня они есть в ассортименте практически всех пекарен и хлебозаводов. А в этом сезоне отведать знаменитую выпечку можно на площадках проекта «Зима в Москве».