Букмекер отказался выплачивать выигрыш за ставку на свержение Мадуро: победитель ничего не получит

Букмекерское агентство Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Об этом сообщается на сайте компании.
В описании ставки сайт уточняет, что выигрыш пользователям будет выплачен только в том случае, если США начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы.
«Заявление президента Трампа о том, что они будут “управлять” Венесуэлой, при упоминании продолжающихся переговоров с венесуэльским правительством само по себе не позволяет квалифицировать операцию по захвату и эвакуации Мадуро как вторжение», — говорится в описании.
Ранее появилась информация, что неизвестный трейдер заработал более 400 тысяч долларов, делая ставки на свержение Мадуро. Однако свой выигрыш он, вероятнее всего, не получит.
Напомним, военная операция США в Каракасе прошла в субботу, 3 января. После ударов по Венесуэле президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас и его жена были захвачены и вывезены из страны.