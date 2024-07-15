Букингемский дворец впервые откроет для публики зал за знаменитым балконом

Прекрасным дополнением к экскурсии станет Центральный зал, где будет выставлена стеклянная люстра в форме цветка лотоса, а также два китайских шелковых гобелена XVIII века, которые были подарены королеве Виктории императором Китая по случаю ее бриллиантового юбилея в 1897 году.