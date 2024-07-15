Букингемский дворец впервые откроет для публики зал за знаменитым балконом

Представители Букингемского дворца сообщили, что зал за королевским балконом впервые откроет двери для туристов. В прошлом месяце, например, принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к другим членам монаршей семьи, чтобы отпраздновать там день рождения короля.
Попасть на балкон у посетителей, к сожалению, не получится. Но взглянуть на мир глазами монархов можно будет через сетчатые занавески. Гости дворца смогут прогуляться по главному коридору Восточного крыла, полюбоваться работами английских художников Томаса Гейнсборо и Томаса Лоуренса и увидеть творения немецкого живописца Франца Ксавера Винтерхальтера.
Прекрасным дополнением к экскурсии станет Центральный зал, где будет выставлена стеклянная люстра в форме цветка лотоса, а также два китайских шелковых гобелена XVIII века, которые были подарены королеве Виктории императором Китая по случаю ее бриллиантового юбилея в 1897 году.
На данный момент известно, что все входные билеты в зал за балконом с 45-минутной экскурсией на период с 15 июля по 31 августа распроданы, несмотря на внушительную цену в 75 фунтов стерлингов (~ 8500 рублей).
Однако посетить парадные залы Букингемского дворца с экскурсией можно и позже — до 29 сентября.
Ранее в Шотландии для посещений впервые открыли резиденцию британской королевской семьи — замок Балморал.
Кристина Корчанова