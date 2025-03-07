Букет на 8 марта может являться переносчиком вирусов — Россельхознадзор

В Минсельхозе России рассказали ТАСС о ситуации с цветами на российском рынке в преддверии 8 марта. Согласно статистике, в 2023 году в нашей стране произведено 393,5 миллионов штук срезанных цветов и цветочных бутонов. По итогам прошлого года, этот показатель может вырасти на 3−5%. Кроме этого, продолжает завоз цветов из дружественных стран. В передовиках производства Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край. В ведомстве отметили, что эти показатели позволяют говорить о том, что Россия обеспеченна цветочной продукцией в полном объеме.
На сегодняшний день самими востребованными считаются розы, тюльпаны и хризантемы. Только за 8 марта в России продаётся больше 160 миллионов цветов, заявила NEWS.ru директор сервиса для автоматизации закупок Анна Анисимова.
— При выборе цветов обращайте внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Признак свежести — наличие «рубашечного листа» у роз, который обрамляет полураспустившийся бутон. Лучший выбор — полураскрытые цветы с эластичными лепестками, которые восстанавливают форму после легкого отгибания, — поделились советом в Роспотребнадзоре.
Букет необходимо поставить в воду и избегать перепадов температур. Чтобы избежать гниение стоит срезать нижние листки. Его можно и вернуть продавцу, если он оказался ненадлежащего качества, но сделать это можно, если флорист недостаточно проинформировал о товаре.
Из неприятного, что может оказаться в букете — западный калифорнийский трипс, паутинный клещ, табачная белокрылка. Трипс и клещ могут поразить комнатные растения. При благоприятных условия белокрылка может расплодиться и создать у вас дома целую колонию.
— Все перечисленные вредители опасны не только тем, что наносят повреждения растениям, питаясь их клеточным соком, быстрым наращивание своей численности и могут приносить существенный вред, но также является активными переносчиками вирусов — возбудителей опасных болезней растений, — пояснили в Россельхознадзоре по Курской и Орловской областям.
Вместе с этим, срезанные цветы могут содержать патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать аллергическую реакцию.