Букет на 8 марта может являться переносчиком вирусов — Россельхознадзор

В Минсельхозе России рассказали ТАСС о ситуации с цветами на российском рынке в преддверии 8 марта. Согласно статистике, в 2023 году в нашей стране произведено 393,5 миллионов штук срезанных цветов и цветочных бутонов. По итогам прошлого года, этот показатель может вырасти на 3−5%. Кроме этого, продолжает завоз цветов из дружественных стран. В передовиках производства Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край. В ведомстве отметили, что эти показатели позволяют говорить о том, что Россия обеспеченна цветочной продукцией в полном объеме.