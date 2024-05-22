Букеровскую премию впервые получила немецкая писательница

Эрпенбак — уроженка Восточного Берлина, она родилась в 1967 году. Помимо писательства, она занимается драматургией и режиссурой в опере. Свою первую повесть она опубликовала в 1999 году. Среди ее известных произведений — «Книга слов» (2008), «Посещение» (2010) и «Конец дней» и «Уходи, унеси, пропади» (2017, за этот роман она получила номинацию на Букеровскую премию в 2018 году).