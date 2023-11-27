Букеровскую премию получил писатель-ирландец Пол Линч за «Песнь пророка»

Он получил награду за свой пятый роман «Песнь пророка». В романе рассказывается история Айлиш Стэк — ученой и матери четверых детей в момент, когда власти Ирландии скатываются к тирании и фашизму. Отправной точкой сюжета является допрос мужа героини тайной полицией, после чего Стэк пытается спасти свою семью в антиутопических условиях.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрящий и смелый. С большой живостью “Песнь пророка” отражает социальные и политические тревоги на текущий момент. Читатели найдут ее трогательной и правдивой и не скоро забудут содержащиеся в ней предупреждения», — сказано о произведении на сайте премии.

Линч рассказывал, что на написание книги у него ушло четыре года, а начало ее создания он назвал одним из чудес своей писательской жизни.

Как пишет The Washington Post, «Песня пророка» значительно отличается от других произведений Линча — «в основном пасторальных исторических романов, действие которых происходит в Западной Ирландии». Его первая книга, «Красное небо утром» (2013), повествует о фермере-арендатора, живущем в XIX веке; действие романа «Черный снег» (2014) разворачивается в 1945 году, его герой — скотовод; в книге «Грейс» (2017) рассказывается о сиблингах, которые пытаются выжить во время голода в Ирландии; в «По ту сторону моря» (2019) главные герои — рыбаки, которых выбросило на мель во время шторма в Тихом океане. «Песнь пророка» была опубликована в этом году.