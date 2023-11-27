Букеровскую премию получил писатель-ирландец Пол Линч за «Песнь пророка»
Обладателем Букеровской премии 2023 года стал ирландский писатель Пол Линч, сообщается на сайте премии.
Обладателем Букеровской премии 2023 года стал ирландский писатель Пол Линч, сообщается на сайте премии.
Он получил награду за свой пятый роман «Песнь пророка». В романе рассказывается история Айлиш Стэк — ученой и матери четверых детей в момент, когда власти Ирландии скатываются к тирании и фашизму. Отправной точкой сюжета является допрос мужа героини тайной полицией, после чего Стэк пытается спасти свою семью в антиутопических условиях.
«Это триумф эмоционального повествования, бодрящий и смелый. С большой живостью “Песнь пророка” отражает социальные и политические тревоги на текущий момент. Читатели найдут ее трогательной и правдивой и не скоро забудут содержащиеся в ней предупреждения», — сказано о произведении на сайте премии.
Линч рассказывал, что на написание книги у него ушло четыре года, а начало ее создания он назвал одним из чудес своей писательской жизни.
Как пишет The Washington Post, «Песня пророка» значительно отличается от других произведений Линча — «в основном пасторальных исторических романов, действие которых происходит в Западной Ирландии». Его первая книга, «Красное небо утром» (2013), повествует о фермере-арендатора, живущем в XIX веке; действие романа «Черный снег» (2014) разворачивается в 1945 году, его герой — скотовод; в книге «Грейс» (2017) рассказывается о сиблингах, которые пытаются выжить во время голода в Ирландии; в «По ту сторону моря» (2019) главные герои — рыбаки, которых выбросило на мель во время шторма в Тихом океане. «Песнь пророка» была опубликована в этом году.
Линч родился в 1977 году в городе Лимерик на западе Ирландии, живет в Дублине. Помимо писательской работы, занимался журналистикой: он был кинокритиком ирландской газеты Sunday Tribune и британской The Sunday Times.