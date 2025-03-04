Бухгалтер из Китая потратила 4,5 миллиона юаней на мужской стриптиз

Нездоровая привычка может разрушить здоровье, отношения, жизнь и даже большой бизнес — во многом из этого убедилась 43-летняя бухгалтер из Китая, которая так сильно увлеклась онлайн-общением с мужчинами, что пустила под откос бюджет компании, в которой работала.
Историю женщины по фамилии Чжоу из Шанхая рассказала газета South China Morning Post. Чжоу работала бухгалтером в крупной компании и получала зарплату в 6 000 юаней (73,5 тысячи рублей).
А недавно у нее умерла мать, на лечение которой ушли все семейные сбережения, другие родственники отстранились от решения проблем, а муж слишком сильно увлекся карьерой и почти не бывал дома. Чжоу осталась совсем одна — и вскоре нашла утешение в неожиданном месте.
Женщина начала смотреть разные трансляции в интернете, но вскоре ее интересы сместились в область мужского вебкама — онлайн-общения с моделями, которые ведут диалог и раздеваются за деньги.
«В то время мне было невероятно скучно. Я увидела парня — он был очарователен и очень молод, ему было где-то под 30. Он все называл меня сестричкой: “Сестричка, почему ты до сих пор не спишь? Уже так поздно”», — вспоминает, как все началось, Чжоу.
Молодой человек был очень внимательным и говорил комплименты, называл Чжоу «женой» и обещал заботиться о ней в старости. «В глубине души я понимала, что он ровесник моего сына и не может искренне меня любить, но одиночество затуманило мне рассудок», — делится женщина.
Проблема в том, что за участие в трансляциях и продолжение общения нужно было платить — Чжоу быстро исчерпала все оставшиеся сбережения и влезла в долги, из-за чего муж вскоре с ней развелся. Женщина поняла, что трансляция ситуацию не исправит — и отправилась в реальный клуб мужчин-моделей.
Полицейский, расследующий дело Чжоу, сообщил, что уже в первый визит она оставила в клубе 16 тысяч юаней (196 тысяч рублей) — больше, чем свою месячную зарплату. Женщина признается, что понимала, что внимание от молодых и красивых «барменов» она получает исключительно потому, что платит им, но устоять не могла.
Чжоу продолжала посещать заведение, но деньги кончились, поэтому она начала понемногу присваивать средства с работы. Всего за три месяца бухгалтер похитила у работодателя 4,5 миллиона юаней (55 миллионов рублей) — и потратила все на мужской клуб.
«Мне очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь проявил ко мне заботу — и каждый раз, когда я была не в духе, я переводила деньги со счета компании себе, а затем тратила их в клубе на двоих парней», — вспоминает Чжоу. Все это время она продолжала жить вдвоем с сыном, который был убежден, что мать просто задерживается на работе из-за усердия.
Когда обман вскрылся, женщину обвинили в краже, а ее история просочилась в социальные сети. Одни пользователи поразились, что эмоциональная привязанность стоит так дорого, и посоветовали заменить походы в клуб на покупку котенка, украшений или выходные в спа-салоне. Других же поразило, что мужчины-модели в Китае, судя по всему, зарабатывают очень большие деньги.
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