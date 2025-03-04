Бухгалтер из Китая потратила 4,5 миллиона юаней на мужской стриптиз

«Мне очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь проявил ко мне заботу — и каждый раз, когда я была не в духе, я переводила деньги со счета компании себе, а затем тратила их в клубе на двоих парней», — вспоминает Чжоу. Все это время она продолжала жить вдвоем с сыном, который был убежден, что мать просто задерживается на работе из-за усердия.