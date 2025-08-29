Эксперт: что означает предложение ЕС о создании 40-километровой буферной зоны на Украине

«Нам предлагают разместить непосредственно у наших границ, без нашего согласия, минимум 60 тысяч человек — в основном британского или французского контингента. Конечно, это абсурдное предложение, и оно нас не устроит, в этом я даже не сомневаюсь, — пояснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. — Мы помним роль ОБСЕ после Минских соглашений, когда происходил сбор разведывательной информации и ее передача украинским войскам. Сейчас как минимум будет разведка, а максимум — военные провокации и подготовка к новому нападению».