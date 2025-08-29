Европейские дипломаты активно обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими позициями в рамках возможного мирного соглашения и прекращения огня. По словам пяти источников в дипломатических кругах, это один из нескольких сценариев послевоенного урегулирования, при этом глубина зоны все еще остается предметом для споров. Подчеркивается, что США не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны.
Политики ЕС считают, что Киев отвергнет план, так как он все равно предусматривает территориальные уступки. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг все предложения России, высказанные Путиным во время встречи с Трампом для Аляске.
Издание Politico пишет, что сам факт таких обсуждений говорит о панике среди союзников НАТО: боевые действия идут почти четыре года, а ни одна из сторон конфликта не склоняется к компромиссам. Бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд назвал возможность создания буферной зоны «хватанием за соломинку».
Неприемлемый сценарий
Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что создание буферной зоны с участием НАТО — неприемливый вариант, так как угрожает интересам России.
«Нам предлагают разместить непосредственно у наших границ, без нашего согласия, минимум 60 тысяч человек — в основном британского или французского контингента. Конечно, это абсурдное предложение, и оно нас не устроит, в этом я даже не сомневаюсь, — пояснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. — Мы помним роль ОБСЕ после Минских соглашений, когда происходил сбор разведывательной информации и ее передача украинским войскам. Сейчас как минимум будет разведка, а максимум — военные провокации и подготовка к новому нападению».
Он считает, что это «попытка легализовать оккупацию Украины под флагом ООН». Кнутов провел прямую аналогию с событиями Корейской войны 1950−1953 годов, когда военное присутствие США на Корейском полуострове было легализовано под видом миротворческой миссии ООН. После подписания перемирия в Пханмунджоме в 1953 году американские войска, первоначально введенные под флагом ООН для отражения северокорейской агрессии, не были выведены из Южной Кореи. Их присутствие было «заморожено» под предлогом обеспечения стабильности и сдерживания коммунистической угрозы, что фактически превратилось в постоянную военную оккупацию.
В качестве альтернативы военный эксперт настаивает на исключительном мандате ООН.
«Только ООН, и принимать решение должен Совет Безопасности. Подобный подход наиболее трезвый и здравый». Он напомнил, что ранее Россия предлагала привлечь силы Китая и стран БРИКС.