Будут проблемы. Эксперт Суворова перечислила болезни из-за долгого стояния

Из-за того, что человек длительное время стоит вертикально, например, во время работы, начинает образовываться застой крови в конечностях. Увеличивается нагрузка на вены, а это путь к чувству сильной усталости и появлению тяжести в ногах. Начинает страдать опорно-двигательная система, отражается стояние и на стопах, из-за этого даже может образоваться плоскостопие.