Будут проблемы. Эксперт Суворова перечислила болезни из-за долгого стояния

Долго сидеть вредно, говорят врачи и ученые. Однако и долго стоять тоже не на пользу организму. Почему же и к каким болезням это может привести, aif.ru рассказала инструктор по лечебной физкультуре клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Суворова.
— Длительное нахождение на ногах в положении стоя может оказаться опасным для здоровья человека. Стояние может стать причиной и серьезных проблем и заболеваний.
Из-за того, что человек длительное время стоит вертикально, например, во время работы, начинает образовываться застой крови в конечностях. Увеличивается нагрузка на вены, а это путь к чувству сильной усталости и появлению тяжести в ногах. Начинает страдать опорно-двигательная система, отражается стояние и на стопах, из-за этого даже может образоваться плоскостопие.
Также работа или длительное вынужденное стояние на ногах становятся причиной развития пяточной шпоры и плантарного фасциита (под таким термином понимают костное разрастание на подошве бугра пяточной кости). Также следствием долгого пребывания на ногах становится повышенная нагрузка на колени и голеностоп. Это может стать причиной развития артроза, остеоартроза и нарушения работы скелетно-мышечного аппарата. Мышцы начинают перенапрягаться, человека преследует постоянное чувство усталости.
Ученые изучают еще и риски для сердца от долгого стояния, ведь застой крови обязательно сказывается на всем организме в целом.
Как предупредить?
Тем людям, которым долгое время приходится работать стоя, важно позаботиться о правильном выборе обуви — она должна быть комфортной с небольшим каблуком (не более 4 см). Еще лучше — сделать ортопедические стельки, позволяющие снизить нагрузку на свод стопы.
Стоит обеспечить себе и аналог производственной гимнастики — следует менять положение тела регулярно, в идеале нужно больше двигаться. По возможности — использовать перерывы на то, чтобы посидеть. А еще дополнительно стоит побеспокоиться о компрессионном трикотаже, он поможет распределить нагрузку по ногам.
Важно и правильно восстанавливаться. А это значит, что нужен, в первую очередь, полноценный сон. Для этого надо обеспечить не только достаточную продолжительность, но еще и здоровую постель — ортопедический матрас и подушку. Они помогут снять накопившееся в теле напряжение и нормализуют кровообращение.
Для дополнительного оздоровления и профилактики надо подключить и ритмические виды спорта: прогулки, пробежки, езду на велосипеде.