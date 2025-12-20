Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут повержены»: выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro восхитились выступлением Владимира Путина в ходе прямой линии и возмутились несостоятельностью европейских лидеров.

Источник: © РИА Новости

«Президент Путин довольствуется защитой фундаментальных интересов своего народа. Украинские марионетки, поддерживаемые брюссельскими разжигателями войны, будут повержены», — написал один комментатор.

«Разумное, уместное и взвешенное выступление президента Путина, чего нельзя сказать о речах фон дер Ляйен, Макрона, Зеленского, Мерца, Стармера и прочих», — отметил другой.

«Чтобы заключить мир, необходимо начать слушать своего противника и понять его точку зрения. Люди, которые отказываются слушать Путина, — это опасные фанатики», — выразил мнение еще один пользователь.

«А если бы Макрон возобновил диалог и вновь установил хорошие отношения с Путиным, это было бы отличным исходом для всех нас. Нельзя терять ни минуты», — заключили читатели.

Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений с европейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.

Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.