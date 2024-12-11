Будут ли в России пособия к Новому году

Перед Новым годом российским семьям предстоит большое количество трат, и никто не отказался бы от сторонней помощи. Aif.ru выяснил, стоит ли ждать праздничных выплат.
«Специальных выплат к Новому году для семей с детьми, в том числе и имеющих право на социальную поддержку государства, не предусмотрено, — отмечает юрист Мария Федорова. — Но, вероятно, до наступления праздничных дней семьям с детьми выплатят полагающиеся пособия. К ним относятся: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет».
Кроме того, добавила Федорова, перед Новым годом ряд российских граждан, трудящихся по найму, рассчитывает получить и премии за хорошую работу в течение последнего квартала или года в целом. Но здесь все уже зависит от самих работодателей, которые могут назначать или не назначать премии в соответствующих объемах.
«Пока российские власти не делали официальные заявления о предстоящих единовременных выплатах, приуроченных к празднику, — добавила эксперт. — Однако наступления 2025 года особенно ждут пенсионеры — с января будут проиндексированы пенсии. В 2025 году индексация коснется страховых выплат по старости, которые предназначены для неработающих и работающих россиян. Их проиндексируют на 7,3%».