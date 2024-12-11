Будут ли в России пособия к Новому году

«Специальных выплат к Новому году для семей с детьми, в том числе и имеющих право на социальную поддержку государства, не предусмотрено, — отмечает юрист Мария Федорова. — Но, вероятно, до наступления праздничных дней семьям с детьми выплатят полагающиеся пособия. К ним относятся: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет».