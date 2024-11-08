«Будующий» или «будущий»: как правильно пишется

Одна из самых частых ошибок у взрослых и детей при письме встречается в слове «будущий»: многим хочется его усложнить, добавив букву Ю, видимо, из-за того, что в русском языке обычно довольно сложные правила. Но это как раз не тот случай. В статье расскажем, почему появилась такая путаница с прилагательным «будущий» и откуда оно произошло. А преподаватель, репетитор и автор курса для взрослых «10 шагов к знанию русского языка» Елена Малышева поделится способом, как легко запомнить правильное написание этого слова.