«Будующий» или «будущий»: как правильно пишется

Одна из самых частых ошибок у взрослых и детей при письме встречается в слове «будущий»: многим хочется его усложнить, добавив букву Ю, видимо, из-за того, что в русском языке обычно довольно сложные правила. Но это как раз не тот случай. В статье расскажем, почему появилась такая путаница с прилагательным «будущий» и откуда оно произошло. А преподаватель, репетитор и автор курса для взрослых «10 шагов к знанию русского языка» Елена Малышева поделится способом, как легко запомнить правильное написание этого слова.
Написание по правилам русского языка: «будующий» или «будущий»
Слово «будущий» пишется без буквы Ю, так как образовано с помощью суффикса -ущ-. Никаких исключений из правил здесь быть не может.
Если сделать морфемный разбор этого прилагательного, то мы увидим, что оно состоит из:
корня буд-;
суффикса -ущ-;
окончания -ий.
Ранее прилагательное «будущий» было причастием, образованным от глагола «быть», то есть обозначало признак предмета по действию. Вот на этом моменте можно почувствовать себя алхимиком в словообразовании и, используя «формулу» получения действительных причастий, убедиться, что буквы Ю в этом слове быть не может.
Напомним правило: чтобы образовать действительное причастие настоящего времени, нужно взять инфинитив глагола в будущем или настоящем времени и поставить его в 3-е лицо множественного числа. Суффиксы причастий будут зависеть от спряжения глагола:
Для глаголов первого спряжения (окончание -ут или -ют в 3-м лице множественного числа) используется суффикс -ущ- или -ющ-.
Для глаголов второго спряжения (окончание -ат или -ят в 3-м лице множественного числа) используется суффикс -ащ- или -ящ-.
Давайте разберем наше слово — «будущий». Берем инфинитив «быть». От него образуем форму глагола в будущем времени 3-го лица множественного числа — «они будут». Окончание -ут подскажет, каким будет суффикс — -ущ-. Получаем «будущий».
Происхождение слова «будущий»
Итак, мы выяснили, что «будущий» образовано от глагола «быть». Поэтому именно его значение смотрим в этимологических словарях.
Григорий Крылов, автор новейшего этимологического словаря, утверждает, что это общеславянское слово изначально означало «расти, пухнуть, разбухать», затем приобрело значение «становиться, быть» (1).
В словаре Макса Фасмера у глагола «быть» указываются древнеиндийские корни bhū́tíṣ, что значит «бытие, хорошее состояние», а также bhávati — «есть, имеется, происходит» (2).
Примеры употребления слова будущий
Прилагательное «будущий» может использоваться в нескольких значениях.
1. Тот, что следует за настоящим (антоним — прошлый):
Мой будущий муж более самостоятельный в быту, чем бывший.
Его будущая жена очень красивая.
Эти вопросы предстоит решать будущему поколению.
В будущем году мы купим дом.
2. Тот, что будет позднее:
Стихотворение прочтет будущий первоклассник.
Мы рассмотрим контракт на будущей встрече.
Моя будущая профессия будет связана с искусственным интеллектом.
3. Прилагательное в значении существительного, что на профессиональном языке называется субстантивирование:
Наше будущее — в наших руках.
Мы работаем на лучшее будущее.
Будущее покажет.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Путаницу в умы и, соответственно, в написание вносит синоним слова «будущий» — «следующий». Елена Малышева объясняет это желанием людей каким-то образом систематизировать информацию:
— Люди стремятся к структуре, ищут аналогии. Поэтому по аналогии со словом «следующий» в слове «будущий» и допускают ошибки.
В слове «следующий» два суффикса: -у- и -ющ-. В слове «будущий», как мы выяснили, один — -ущ-.
Советы эксперта
Чтобы запомнить правильное написание слова «будущий», не обязательно заучивать сложные морфемные разборы. Елена Малышева поделилась простым и действенным способом, который повысит грамотность:
— «Будущий» от слова «буду», то есть пишем У. «Следующий» — от слова «следую», то есть пишем Ю. Это не научное объяснение, но оно работает.
Кстати, наш эксперт исключает возможность того, что форма «будущий» со временем может стать нормой, несмотря на то, что ошибки в этом слове встречаются очень часто.
— Вряд ли это произойдет. Правила орфографии не менялись с 1956 года, — говорит Елена Малышева. — Если проводить аналогию с кофе, то слово продолжает оставаться существительным мужского рода. Просто теперь допустимо употреблять его в среднем роде. Но уважающие себя и этот напиток люди продолжают говорить: «крепкий» или «вкусный» кофе.
Напомним, что в 2009 году в СМИ начались публикации о том, что употребление слова «кофе» в среднем роде перестало быть ошибкой. На самом деле тогда неверно восприняли приказ Министерства образования и науки (3), которое выпустило список «грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». И если мы посмотрим документ, то не увидим никаких упоминаний «кофе» и других слов, о которых тогда много говорили в новостях и статьях.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Мы попросили Елену Малышеву поделиться наблюдениями за свою педагогическую практику, в каких словах чаще всего делают ошибки ее ученики, как взрослые, так и дети. Получился следующий список:
«вы пишете» (часто пишут через И — «пишите»);
«прийти» (ставят вместо Й букву Д — «придти»);
«в течение» дня (на конце предлога любят писать И — «в течении»);
«как будто» (пишут через дефис — «как-будто», «как буд-то»);
«трехсот», «четырехсот» и другие числительные, оканчивающиеся на -сот в родительном падеже (обычно употребляют «трехста»).
Список источников
1. Этимологический онлайн-словарь русского языка Крылова Г. А.
2. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации».
Эксперт: Елена Малышева, репетитор по русскому языку, блогер, автор курса для детей и взрослых «10 шагов к знанию русского языка»