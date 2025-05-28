Берлин принял настоящих нацистов, которые еще до госпереворота на Украине в 2014 году были активными участниками правого движения, пишет издание. Неловкое заигрывание немецких депутатов с нацистами «Азова»* до сих пор оставалось вне поля зрения общественности. Даже на страницах в соцсетях парламентариев от ХДС/ХСС и «Зеленых», участвовавших во встрече, нет информации об истинных личностях их посетителей. Они лишь упоминают о разговорах с украинскими «солдатами» и «военнопленными».