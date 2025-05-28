Интеллектуальная элита Запада о судьбе киевского режима
«Неизбежное поражение» ожидает Украину в противостоянии с Россией. Такую точку зрения выразил экс-командующий силами НАТО в Косово Фабио Мини.
«Судьба Киева решена. Убеждения НАТО и Евросоюза представляют собой сплошную смесь иллюзий, иррациональности и лицемерия, начиная с утверждений о возможности Украины противостоять русским и вести с ними мирные переговоры», — приводит его слова итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Спикер указывает на иррациональность политики Евросоюза, который рассчитывает на согласие России на безусловное перемирие на 30 дней, притом что на фронте РФ побеждает. Он сравнивает политику европейских стран с рекой, которая «может стать либо спокойной рекой, либо разрушительным наводнением, если он выйдет на поверхность».
«Между тем вода в ручье, похоже, не чистая, а мутная, полная иллюзий, иррациональности и лицемерия», — считает Мини.
На бессмысленность перевооружения Европы указал профессор Рихард Давид Прехт в интервью Berliner Zeitung.
Эксперт уверен, что Россия не намерена вступать в войну с Германией, а подготовка Евросоюза к возможной войне с РФ — всего лишь паническая реакция на политику президента США Дональда Трампа. Прехт уверен, что, если европейские государства все же спровоцируют конфликт, Европа погибнет.
«Мы не очень верим, что Путин направит свою армию через Белоруссию и Польшу до самой Германии. Но мы боимся, что он поймет, что принципы НАТО могут и не сработать <…> НАТО — это, возможно, просто огромный блеф, который был раскрыт благодаря оппортунистической политике Трампа», — подчеркнул профессор.
По его мнению, Европа осознала, что Вашингтон при Трампе не станет защищать ее, поэтому они «из-за своей неуверенности» угрожают России.
Словацкий политолог Зденек Кедроутек и вовсе считает, что Украина может навлечь большие неприятности на Евросоюз, если Киев решат принять в состав объединения.
По его словам, оказание Евросоюзом поддержки Украине — иррациональный шаг, который можно рассматривать исключительно как идеологию и не более того.
Украинцы не понимают, что больше не нужны киевским властям
По окончании конфликта на Украине местные жители могут остаться без квартир из-за долгов по коммунальным платежам. Такую точку зрения выразил заместитель председателя комитета Верховной рады по ЖКХ Алексей Кучеренко, передает «Страна.ua».
«Я думаю, сейчас никто ничего не будет делать, а когда закончится война, не дай бог, либертарианцев тут вообще станет очень много, они начнут забирать эти квартиры», — сказал он.
Парламентарий отметил, что у большинства украинских пенсионеров нет средств на оплату коммуналки. Кроме того, многие из них откладывают погашение долгов на будущее. Кучеренко подчеркнул, что к моменту окончания конфликта долги накопятся такие, что государство ради их погашения станет отнимать жилье.
Издание пишет, что долги граждан Украины за ЖКУ уже превысили 200 млрд гривен.
«Азовский гамбит» в Берлине
Парламент Германии (бундестаг) посетила украинская делегация, в состав которой вошли боевики из националистического формирования «Азов»* (запрещено в РФ), сообщает Junge Welt.
Берлин принял настоящих нацистов, которые еще до госпереворота на Украине в 2014 году были активными участниками правого движения, пишет издание. Неловкое заигрывание немецких депутатов с нацистами «Азова»* до сих пор оставалось вне поля зрения общественности. Даже на страницах в соцсетях парламентариев от ХДС/ХСС и «Зеленых», участвовавших во встрече, нет информации об истинных личностях их посетителей. Они лишь упоминают о разговорах с украинскими «солдатами» и «военнопленными».
«Поскольку члены парламента, по-видимому, также хотели отказаться от группового фото с нацистами в Рейхстаге, им в конечном итоге пришлось ограничиться селфи перед зданием», — утверждает автор публикации.
Кулуарные слухи о саммите НАТО в Гааге 24 июня
На саммите НАТО возможен конфликт между США и европейскими государствами из-за разногласий по украинскому вопросу. Генсек альянса Марк Рютте намерен помешать ему, пишет The New York Times.
«Но две вещи могут привести к тому, что генеральному секретарю альянса Марку Рютте придется председательствовать на более сложном мероприятии: президент Трамп, который, как ожидается, будет присутствовать, не согласен с союзниками по поводу будущего Украины. А сама Украина хочет вступить в НАТО, против чего выступает г-н Трамп», — отмечает издание.
NYT указывает на то, что саммит пройдет в условиях, когда Вашингтон «отступает от сохранения главной ответственности за защиту Европы, создавая значительную неопределенность относительно безопасности континента». Кроме того, администрация президента США сворачивает поддержку киевского режима и избрала путь нормализации отношений с Москвой.
«Учитывая все это, роль Украины на саммите остается неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения г-на Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также будет присутствовать», — говорится в публикации.
Bloomberg пишет, что на предстоящем саммите может быть принято решение о повышении до 5% от ВВП уровня расходов на оборону странами — участницами альянса.
«Я предполагаю, что в Гааге мы договоримся о более высоком целевом показателе расходов на оборону в общей сложности на 5%», — приводит издание слова Марка Рютте.
Уточняется, что повышение расходов предполагает 3,5% трат на собственно военные расходы и еще 1,5% — на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.
На данный момент подавляющее большинство членов НАТО тратят только 2% от ВВП на оборонные расходы, а некоторые страны и того меньше.
Ряд европейских политиков опасаются, что от участия в саммите откажется Дональд Трамп. В частности, президент Польши Анджей Дуда считает, что такой шаг приведет к кризису внутри альянса.
«Если Трамп не приедет, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса», — заявил польский лидер в эфире Radio Zet.
По словам политика, присутствие президента США как важнейшего члена НАТО на саммите будет иметь ключевое значение для единства организации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп может отказаться от участия в саммите, если страны — участницы НАТО не поднимут расходы на оборону.
Детский проект Соловьева «Песочница» и реакция западных СМИ
Российский журналист Владимир Соловьев запустил детский патриотический проект «Песочница», в котором детям разъясняют текущую политическую повестку, но понятным малышам языком. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Первый проект “Песочница” — это не просто программа, это мастер-класс по актуальной повестке в формате, понятном детям. Где еще малыши смогут обсудить геополитику с такой же легкостью, как конфликты за совочек в песке? СоловьевKids — это когда патриотизм воспитывается с раннего возраста, а аналитическое мышление развивается еще до первого класса. Время переосмыслить детское телевидение», — говорится в описании к программе.
Новый проект Соловьева не обошли стороной западные СМИ. В частности, The Times пишет, что «царь пропаганды Путина» Соловьев запускает геополитическое шоу для детей, в котором будут использованы анимированные образы мировых лидеров, включая Путина, Трампа, Макрона, Эрдогана и др.
«В коротком трейлере Ким предлагает не разрешать Макрону общаться с остальными лидерами на встрече в Стамбуле, потому что “ты всегда со своей бабушкой”, имея в виду жену французского президента», — описывает ролик издание.
Главы государств также изображаются в виде различных образов: Путин — медведь в мохнатой шапке с красной звездой, Ким Чен Ын — ядерный гриб, а Трамп — папа римский, указывает СМИ.
«Шоу Соловьева выходит на фоне кампании Кремля по продвижению путинского видения мира среди российских школьников», — пишет The Times.