«Будучи»: нужна запятая или нет

Проблемы с пунктуацией возникают не только с деепричастиями. Например, многие ошибаются при использовании вводных слов и оборотов, не ставя запятые или, наоборот, добавляя лишние знаки препинания. Напомним несколько распространенных ошибок, которые вызывают больше всего сложностей.