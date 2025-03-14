«Будучи»: нужна запятая или нет

Правильная пунктуация делает текст более понятным и грамотным. Но иногда верно расставить знаки препинания бывает непросто. В статье расскажем про слово «будучи»: что это за часть речи, какую роль оно играет в предложении и нужно ли выделять его запятыми.
Какую роль в предложении играет «будучи»
Это слово — деепричастие.
— В русском языке деепричастием называют особую форму глагола (иногда его считают самостоятельной частью речи), которая называет добавочное по отношению к основному действие. Деепричастия отвечают на вопросы «что делая?», «что сделав?», а также на менее привычные: «как?», «почему?», «каким образом?», «когда?» — рассказывает Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор учебного отдела Домашней школы «ИнтернетУрок».
Эксперт объясняет, что деепричастия бывают двух видов: несовершенного и совершенного. Первые образованы от основы глаголов настоящего времени с помощью суффиксов -а-, -я-. Вторые — от инфинитива (начальная форма глагола). Для такого словообразования используются суффиксы -в-, -вши-, -ши-.
«Будучи» — это деепричастие несовершенного вида. Вместо привычных суффиксов -а- или -я- у него — суффикс -учи-.
В предложении оборот с «будучи» играет роль обстоятельства. Оно выявляет источник действия или место, показывает связь или порядок каких-то событий.
«Будучи» отвечает на вопрос «что делая?». При желании можно заменить его по смыслу другими словами: «так как», «в связи с тем, что», «потому что», «являясь», «находясь» и др. Смысл предложения при этом не изменится. Например:
- «Будучи прекрасным оратором, он легко справился с выступлением».
- «Являясь прекрасным оратором, он легко справился с выступлением».
- «Так как он был прекрасным оратором, то легко справился с выступлением».
Анастасия Крайникова советует быть внимательными при определении синтаксической роли слова «будучи» и решении об обособлении этого слова.
— «Будучи» может быть деепричастием в составе деепричастного оборота, или быть тесно связанным со сказуемым по смыслу, или терять значение добавочного действия, приобретая значение признака действия, — объясняет эксперт. — В зависимости от этого будет меняться пунктуация в предложении.
Когда слово «будучи» выделяется запятыми
Если вы изучали в школе тему обособления деепричастных оборотов, то наверняка помните, что такие конструкции подчиняются простому правилу. Они всегда выделяются запятыми, на каком бы месте ни стояли в предложении (1). Это правило также относится к «будучи» в составе деепричастного оборота.
— Самостоятельно это слово не употребляется: оно всегда используется с зависимыми от него словами. Если конструкция с «будучи» с точки зрения синтаксиса — деепричастный оборот, то оно выделяется запятыми по правилам обособления деепричастных оборотов, — подтверждает филолог Анастасия Крайникова.
Эксперт на примере показала, как расставлять знаки препинания, когда деепричастный оборот (ДО) находится в разных местах текста.
- Если ДО стоит в начале предложения, запятая ставится после него.
«Будучи известным лингвистом, он не пропускал ни одной научной конференции».
- Если ДО стоит в конце предложения, запятая ставится перед ним.
«Он не пропускал ни одной научной конференции, будучи известным лингвистом».
- Если ДО находится в середине предложения — нужно выделить его запятыми с двух сторон.
«Он, будучи известным лингвистом, не пропускал ни одной научной конференции».
Когда перед и после деепричастия «будучи» запятые ставить не нужно
С обособлением деепричастных оборотов все просто. Достаточно запомнить основное правило и применять его. Сложности возникают с «будучи», когда оно меняет смысловую нагрузку в предложении.
— Если конструкция с «будучи» тесно связана по смыслу со сказуемым, то запятыми она не выделяется, — поясняет эксперт Анастасия Крайникова.
Например: «Студентка пришла на экзамен будучи неподготовленной». В предложении нет добавочного действия к основному действию «пришла», поэтому никакой знак препинания не ставится. Оборот считается частью сказуемого, входит в его состав.
Если перед «будучи» есть союз а или частица не, то запятая будет стоять перед ними, а не перед нашим словом.
Примеры:
- Она любила носить платья, а будучи прекрасной швеей, нередко шила их сама.
- Он опоздал на свидание, не будучи пунктуальным.
На все остальные частицы и союзы это правило не распространяется. Между ними и «будучи» можно смело ставить запятую, если это нужно по смыслу.
Примеры предложений с деепричастием «будучи»
В теории разобраться с правилами и исключениями для пунктуации бывает непросто. Составили несколько предложений со словом «будучи», чтобы на примере показать, когда нужно выделять его запятыми, а когда этого делать не стоит.
1. Будучи в отпуске, она решила посетить несколько новых стран.
2. Он говорил уверенно, хорошо разбираясь в теме и будучи успешным бизнесменом.
3. Будучи молодым, я мечтал о приключениях и путешествиях.
4. Она всегда много работала будучи врачом.
5. Будучи на концерте, я почувствовал невероятную энергетику зала.
6. Он написал книгу, будучи вдохновленным своими жизненными переживаниями.
7. Он вел машину будучи в нетрезвом виде.
8. Будучи на природе, мы забыли обо всех проблемах.
9. Он стал известным художником, а будучи преданным своему делу, помогал другим бескорыстно.
10. Она научилась работать в коллективе, будучи в команде, и стала более уверенной.
11. Она не вспомнила эту игру, хотя, будучи на старой даче, часто в нее играла.
Почему постановка запятых при деепричастии «будучи» вызывает затруднения
Это слово произошло от глагола «быть», но не совсем привычным способом (2).
— В фольклорных произведениях и художественной литературе можно встретить деепричастия несовершенного вида, образованные от глаголов настоящего времени с помощью суффикса -учи-/-ючи-, — рассказывает Анастасия Крайникова.
Например:
«Весел Ванька. Припеваючи,
Прямиком домой идет».
— Такие деепричастия литературной нормой не являются. Исключение — слово «будучи». Оно, хотя и похоже по своей форме на глагол, а также имеет непривычный суффикс -учи-, все же — деепричастие несовершенного вида, — уточняет эксперт.
Из-за устаревшей формы слова многие не воспринимают «будучи» как деепричастие и допускают ошибки в расстановке запятых.
— Чтобы себя проверить и понять, что перед нами — деепричастный оборот или конструкция, тесно связанная по смыслу со сказуемым, нужно «будучи» убрать из предложения. Если смысл теряется, значит, слово входит в состав деепричастного оборота, который нужно обособить, — советует Анастасия Крайникова.
Сравните:
«Будучи известным лингвистом, он не пропускал ни одной научной конференции».
«Известным лингвистом, он не пропускал ни одной научной конференции».
— Для понимания смысла предложения не хватает деепричастия «будучи», следовательно, «будучи известным лингвистом» — деепричастный оборот, требующий обособления, — поясняет эксперт.
Другой пример:
«Студентка пришла на экзамен будучи неподготовленной».
«Студентка пришла на экзамен неподготовленной».
— Исключение деепричастия «будучи» не искажает смысл. Он сохраняется, значит, оборот с этим словом тесно связан со сказуемым, заключает в себе значение признака действия и выделения запятыми не требует, — заключает Анастасия Крайникова.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Проблемы с пунктуацией возникают не только с деепричастиями. Например, многие ошибаются при использовании вводных слов и оборотов, не ставя запятые или, наоборот, добавляя лишние знаки препинания. Напомним несколько распространенных ошибок, которые вызывают больше всего сложностей.
- В устойчивых предложениях с повторяющимися союзами запятые не ставятся: «и стар и млад», «ни рыба ни мясо», «ни слуху ни духу».
- Если деепричастный оборот выражен фразеологизмом, запятая тоже не нужна. Например: «Он весь день просидел сложа руки».
- При перечислении однородных членов, которые обозначают разные характеристики, запятая между ними не ставится. Например: «На земле лежали зеленые, желтые, красные листья». Все прилагательные обозначают общий признак — цвет, поэтому отделяем их знаками препинания. Но: «Я купила красные сладкие яблоки». Запятой нет, потому что одна характеристика обозначает цвет, а другая — вкус.
- Если перед перечислением однородных членов есть обобщающее слово — ставим перед ним двоеточие. Например: «На столе было много выпечки: булочки, пирожки, рогалики».
- Чтобы поставить верные знаки препинания для омонимов (слова, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению), нужно определить синтаксическую роль слова. Например: «Конечно, он извинился». «Конечно» — вводное слово, которое отделяется запятой. Но: «Любое счастье конечно». Это же слово выступает в качестве сказуемого, которое не отделяется от подлежащего запятой.
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
2. Ушаков Д. Толковый словарь русского языка.
Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор учебного отдела Домашней школы «ИнтернетУрок»