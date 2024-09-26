«Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях»

В 1864 году Иван Павлов поступил в Рязанскую духовную семинарию, продолжая династию по линии своего деда Ивана Успенского, да и не только его. Будучи семинаристом, он увлекался идеями трудов Белинского, Герцена, Добролюбова. Но, правда, самое большое влияние на Ивана оказала книга не о том, как обустроить Россию, а о том как устроен мозг человека. Труд Сеченова «Рефлексы головного мозга» стал его настольной книгой. Изучение идей и рефлексов привело Павлова к решению оставить семинарию и посвятить себя науке. В 1870 году Иван Павлов покинул родную Рязань и отправился в Петербург. Там он намеревался поступить в университет на естественное отделение физико-математического факультета. Правда была проблема: выходцев из семинарии на физмат не принимали. Павлов поступил сперва на юридический, а вскоре перевелся туда, куда и приехал поступать. Пример того, как человек, который знает, чего хочет, не тратит время на альтернативные варианты развития судьбы.