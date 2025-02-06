«Будите» или «будете»: как правильно пишется слово

В статье мы расскажем, почему люди часто совершают ошибку в простых на первый взгляд словах — «будите» или «будете». Дело даже не в том, что на них действуют какие-то сложные правила, просто это два совершенно разных слова. И если использовать одно вместо другого, то читающий вас человек может даже не понять, что вы имели в виду.