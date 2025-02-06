«Будите» или «будете»: как правильно пишется слово

В статье мы расскажем, почему люди часто совершают ошибку в простых на первый взгляд словах — «будите» или «будете». Дело даже не в том, что на них действуют какие-то сложные правила, просто это два совершенно разных слова. И если использовать одно вместо другого, то читающий вас человек может даже не понять, что вы имели в виду.
Как писать слово по правилам русского языка: «будите» или «будете»
В школе нас учили так: если не уверены, как пишется окончание глагола, — задайте к нему вопрос. Например, вот предложение: «Вы будете пить чай?». Задаете вопрос: «Вы что сделаЕТЕ?». Ответ: «БудЕТЕ». Окончание такое же, как в самом вопросе.
Если говорить о слове «будите», то это настоящее время глагола «будить», то есть «переводить из состояния сна в состояние бодрствования». Однако проверить его вопросом уже не получится: в предложении типа «Вы меня будите уже целый час» он будет звучать так же: «Что делаЕТЕ?».
Вы можете спросить: мы не смогли выучить правильное написание в школе — неужели мы запомним его сейчас?
Есть старое мудрое выражение: «Если вы пытаетесь решить проблему, разбираясь с ее причиной, а проблема не улаживается, — значит, вы нашли неправильную причину». Это правило всеобъемлющее, но если применить его к нашим «будите» и «будете», то станет понятно:
в школе настоящую причину сомнения в написании так и не нашли;
ваша память, плохая или хорошая, здесь вообще роли не играет;
нам надо найти правильные причины ошибки в написании «будите» или «будете» — и тогда она исчезнет.
Почему слово «будете» часто пишут с ошибкой
Таких причин несколько, поэтому рассмотрим их все.
1. «Будите» не подчиняется стандартному правилу задавания вопросов к глаголу.
2. В сознании каждого русского школьника во время обучения складывается впечатление, что буквально все пишется не так, как говорится. В самом деле, нельзя же писать «малако» вместо «молоко» или «карова» вместо «корова». Ребенок подхватывает этот вирус «пишется не так, как говорится» и впоследствии постоянно сомневается даже в словах, где сомнения неуместны: пишет «мошина» вместо «машина»
Следующие две причины более важные. Если вы сможете ввести в свою жизнь моменты, описанные ниже, вы сможете научиться писать грамотно не только «будите» и «будете», но и все остальное.
3. Начитанность. Люди, которые любят читать книги, зрительно запоминают написание слов и построение предложений. Когда они пишут, то опираются не столько на знание правил, сколько на привычку. Такие люди не задумываются о том, как правильно писать, — грамотность становится для них столь же естественной, как ходьба или дыхание. Решение здесь одно — регулярно читайте.
4. Понимание терминов. Если вы заглянете в справочник русского языка (1), вы увидите правило относительно «будите» и «будете». Когда на него смотришь, возникает стойкое ощущение, что бедное «будете» погибает там где-то посреди ямы с шипящими ядовитыми змеями. Оттуда хочется сбежать.
Написание слова объясняется в справочнике такими терминами, как «изъявительное», «спряжение», «словоформа», «наклонение», «простое будущее время»
Человек, раздавленный этими массами непонимания, не может разобраться в правиле, даже если его объяснили. Более того, ученик пропитывается стойким отвращением к идее учить что-либо вообще.
Прояснение непонятых слов в изучаемом материале — фундамент любого обучения. Практика этого простого действия показывает: человек, который знает слова в правиле, не только легко понимает его, но и испытывает энтузиазм по поводу дальнейшего изучения языка. Его разум освобождается, а коэффициент интеллекта поднимается.
Поэтому если вы хотите действительно раз и навсегда разобраться, как пишутся злосчастные «будите» и «будете», возьмите правило и проясните в нем до полного понимания каждое непонятое слово. Вы перейдете на новый уровень компетентности в русском языке.
Примеры правильного написания слова «будете»
Вот несколько примеров правильного написания слова «будете». Приводим их здесь, чтобы вы проверили себя. Написали бы вы эти слова в предложениях так же? Или совершили бы ошибку?
1. Не будете ли вы так любезны подать мне чашку?
2. Если вы будете усердно учиться, то сможете сдать экзамены на отличные оценки.
3. Молодой человек, вы будете покупать хлеб или просто хотите что-то спросить?
4. Вы будете участвовать в нашем проекте и делиться своими идеями.
5. Илья и Лиза, когда будете выходить из школы, не забудьте надеть шапки.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Комментирует Олеся Балакова-Богуш, преподаватель русского языка с 17-летним стажем, создатель сообщества «Смыслограм», отличница «Тотального диктанта»:
— Обычному человеку, не филологу и не знатоку тонкостей русского языка, бывает сложно в подобных случаях. Особенно детям, с которыми я работаю вот уже 17 лет. Поэтому я всегда даю лайфхаки, как проще запомнить что-то.
Например, ситуации, когда нужно использовать слово «будите» (то есть прерывать чей-то сон), наш эксперт советует распознавать двумя способами:
1. Смотреть на ударение — чаще всего в этом слове оно падает на звук И.
2. Напевать песню Алексея Воробьева: «Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди». В песне действует один человек, и ему говорят: «Ты будИ!». А если их несколько: «Вы будИте!».
— А когда будить никого не надо, то пишем «будете». Вот и все! Когда будете выбирать, какую букву писать, вспомните этот лайфхак, — резюмировала Олеся Балакова-Богуш.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке есть и другие слова, которые отличаются лишь одной буквой. Если бы они были людьми, то не вылезали бы из больницы — настолько часто их травмируют неправильным написанием. Посмотрите — хорошо ли вы знаете разницу между ними?
1. «Невежа» и «невежда». Невежей зовут грубого, невежливого человека. Оно и происходит от слова «невежливый» — видите, здесь нет буквы Д.
— Буква Д в слове «невежда» неспроста, — поделилась Олеся Балакова-Богуш. — Оно происходит от глагола «ведать», то есть знать. Помните, в сказках герои говорят «знать не знаю, ведать не ведаю»? Поэтому «невежДа» — глупый человек, не знающий простых вещей. А «невежа» — невежливый. Вот и вся разница. Ну правда ведь, теперь не путать эти два слова гораздо легче?
2. «Вперемешку» и «вперемежку». «Вперемешку» означает «смешиваясь», происходит оно от глагола «мешать», поэтому в этом слове пишите букву Ш. «Вперемежку» значит «перемежаясь». Оно происходит от «межа», «между», поэтому и пишется буква Ж.
3. «Воскресенье» и «воскресение». Воскресенье — это день недели. Воскресение — процесс возвращения к жизни.
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
Эксперт: Олеся Балакова-Богуш, преподаватель русского языка с 17-летним стажем, создатель сообщества «Смыслограм», отличница «Тотального диктанта»