Будет жестко. Названы главные нововведения по «Семейной ипотеке»

«Семейная ипотека» становится менее доступной для россиян, предупредил aif.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута, это вызвано тем, что условия по льготной программе на покупку жилья в новостройках ужесточились.
«Существенное ограничение касается возраста детей, — говорит эксперт. — Льготный заем по “Семейной ипотеке” могут получить только те, у кого есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Если в семье есть несовершеннолетние дети, но им больше семи лет, то, к сожалению, данной программой они воспользоваться не смогут».
Еще одно ограничение касается ранее выданных льготных программ: можно оформить только один льготный кредит. К примеру, если в 2020 году была взята и выплачена ипотека с господдержкой или та же «семейка», то возможности воспользоваться обновленной программой по «Семейной ипотеке» у гражданина уже не будет, обращает внимание Ракута.
Напомним, что срок действия «Семейной ипотеки» истекал 1 июля 2024 года. Но по поручению президента Владимира Путина программа была продлена до 2030 года. Семьи смогут рассчитывать на кредит под 6% годовых для покупки жилья в новостройке или финансирования строительства индивидуального жилого дома. Размер кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов по «семейке» можно получить не более 6 млн руб. Размер первоначального взноса — от 20%.
Если же стоимость объекта выше, чем запрашиваемая в кредит сумма с учетом первоначального взноса, то на часть кредита выше установленного лимита будет действовать рыночная процентная ставка.
«Естественно, Минфин и Минстрой будут следить за ситуацией на рынке недвижимости, — уверен Ракута. — Потому что уже было такое, что льготные программы вводились, а потом условия по ним либо ужесточались, либо, напротив, смягчались. Такое было и по госпрограмме, и по “ИТ-ипотеке”. Возможен такой сценарий и по “Семейной ипотеке”. Но пока курс взят на ужесточение требований к заемщикам и расширение возможностей для строительства загородной недвижимости».
Ранее эксперты рассказали о том, почему поднимутся цены на индивидуальное жилищное строительство. Одной из причин станет внедрение системы счетов эскроу, при которой застройщик возводит дом на свои деньги, а оплату получает только после подписания акта приемки-передачи. Позволить себе работу по счетам эскроу смогут только достаточно крупные и финансово стабильные компании. Риски неполучения средств от покупателей строители заложат в цену квадратного метра.