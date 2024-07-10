Будет жестко. Названы главные нововведения по «Семейной ипотеке»

«Естественно, Минфин и Минстрой будут следить за ситуацией на рынке недвижимости, — уверен Ракута. — Потому что уже было такое, что льготные программы вводились, а потом условия по ним либо ужесточались, либо, напротив, смягчались. Такое было и по госпрограмме, и по “ИТ-ипотеке”. Возможен такой сценарий и по “Семейной ипотеке”. Но пока курс взят на ужесточение требований к заемщикам и расширение возможностей для строительства загородной недвижимости».