«Будет наша в течение двух лет»: Дугин спрогнозировал интеграцию Украины в РФ

Российский политолог и философ Александр Дугин рассказал, как будут дальше развиваться отношения РФ и Украины.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Такер Карлсон

Политолог заявил, что Украина полностью войдет в состав России максимум через два года или даже раньше. По его словам, уже ведется работа над детальными планами интеграции украинского общества: создаются учебники, программы психотерапевтической реабилитации и административного переустройства.

«Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай», — написал Дугин.

Рассматривается также новое название для этих территорий — возможно, «Старые Земли». Вопрос относительно сохранения или прекращения использования украинского языка обсуждается, но окончательного решения нет.

Философ отмечает, что подход со стороны властей очень серьезный и рассчитан на долгосрочную перспективу. Это не пропаганда, а реальная подготовка к изменению статуса Украины и ее общества.

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше