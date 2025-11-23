Политолог заявил, что Украина полностью войдет в состав России максимум через два года или даже раньше. По его словам, уже ведется работа над детальными планами интеграции украинского общества: создаются учебники, программы психотерапевтической реабилитации и административного переустройства.
«Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай», — написал Дугин.
Рассматривается также новое название для этих территорий — возможно, «Старые Земли». Вопрос относительно сохранения или прекращения использования украинского языка обсуждается, но окончательного решения нет.
Философ отмечает, что подход со стороны властей очень серьезный и рассчитан на долгосрочную перспективу. Это не пропаганда, а реальная подготовка к изменению статуса Украины и ее общества.