Будет ли суббота, 27 апреля, сокращенным рабочим днем?

Согласно постановлению правительства, нерабочий день с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля. Это было сделано для того, чтобы продлить период отдыха на Праздник Весны и Труда (1 мая). Всего на первые майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. При этом последняя рабочая неделя апреля продлится шесть дней.