Будет ли суббота, 27 апреля, сокращенным рабочим днем?

В 2024 году у россиян, имеющих стандартную пятидневную рабочую неделю, будет три рабочих субботы. Первая из них выпадает на 27 апреля и предшествует первым майским праздникам. Это следует из постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».
Почему 27 апреля будет рабочим днем?
Согласно постановлению правительства, нерабочий день с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля. Это было сделано для того, чтобы продлить период отдыха на Праздник Весны и Труда (1 мая). Всего на первые майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. При этом последняя рабочая неделя апреля продлится шесть дней.
Будет ли 27 апреля сокращенным рабочим днем?
Согласно части 1 ст. 95 Трудового кодекса (ТК) РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, сокращенным считается день, который непосредственно предшествует празднику.
В статье 112 ТК РФ говорится, что нерабочим праздничным днем является Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Получается, что суббота, 27 апреля, не предшествует праздничному дню, поэтому не будет сокращенным рабочим днем.
Какие еще субботы в 2024 году будут рабочими?
Также в 2024 году россиянам предстоит работать 2 ноября и 28 декабря. Согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году», выходной день с субботы, 2 ноября, был перенесен на вторник, 30 апреля, а с субботы, 28 декабря, — на понедельник, 30 декабря. Это позволило продлить первые майские праздники и новогодние каникулы 2025 года.