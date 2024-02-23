Будет ли 7 марта 2024 года сокращенным рабочим днем?

Четверг, 7 марта 2024 года, будет сокращенным рабочим днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Это касается тех, кто работает стандартную пятидневную или шестидневную рабочую неделю, а также тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени, в том числе по совместительству.