Будет ли 7 марта 2024 года сокращенным рабочим днем?

В пятницу, 8 марта, россияне отметят Международный женский день. В этот праздник работающих россиян ожидает выходной. Aif.ru разобрался, смогут ли сотрудники завершить работу на час раньше накануне праздника — в четверг, 7 марта.
Будет ли короткий рабочий день 7 марта 2024 года?
Четверг, 7 марта 2024 года, будет сокращенным рабочим днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Это касается тех, кто работает стандартную пятидневную или шестидневную рабочую неделю, а также тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени, в том числе по совместительству.
В каких организациях не предусмотрено сокращение рабочего дня 7 марта 2024 года?
Невозможно сокращение длительности рабочего дня в организациях, которые ведут непрерывную деятельность, например в медицинских учреждениях, транспортных компаниях, гостиницах, компаниях интернет-провайдеров, на некоторых производствах. Вместо сокращения времени труда в такой день работникам подобных организаций компенсируют переработки.
Возмещение возможно в виде отгулов или в виде денежной компенсации, которая рассчитывается как выплата за сверхурочную работу. Оплата такой работы регламентируется статьей 152 Трудового кодекса РФ. Конкретные размеры выплат за переработки могут быть зафиксированы в коллективном или трудовом договоре, а также в локальных нормативных актах.