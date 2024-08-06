Правительство России ежегодно утверждает график выходных и рабочих дней. Согласно графику на 2024 год, россияне будут отдыхать 118 дней, а работать — 248 дней.
Как мы будем отдыхать на новогодние праздники?
В 2024 году новогодние праздники начнутся с 29 декабря. До 7 января 2025 года — праздничные и нерабочие дни. На работу возвращаемся 8-го числа.
При этом новогодние праздники в 2024 году были с 1 по 8 января, но 30-е и 31-е числа в 2023-м выпали на субботу и воскресенье, поэтому общее число выходных дней достигло десяти.
Выходные, которые совпали с нерабочими днями 6 и 7 января, перенесли на 10 мая (пятница) и 31 декабря (вторник).
Будет ли 28 декабря 2024 года сокращенным рабочим днем?
В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник. Перед Новым годом нас ждет длинная рабочая неделя. При графике 5/2 мы будем работать с понедельника по субботу — как раз 28 декабря. 29, 30 и 31 декабря 2024 года — выходные дни. 31-е число стало выходным как раз из-за переноса с январских каникул.
При этом 28 декабря не является сокращенным рабочим днем.