Будет ли 28 декабря 2024 года сокращенным рабочим днем?

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник. Перед Новым годом нас ждет длинная рабочая неделя. При графике 5/2 мы будем работать с понедельника по субботу — как раз 28 декабря. 29, 30 и 31 декабря 2024 года — выходные дни. 31-е число стало выходным как раз из-за переноса с январских каникул.