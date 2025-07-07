«Будет катастрофа»: выяснилось, почему лайнеры не могут увернуться от «блошиных» дронов

— Сегодня у нас далеко не спокойное время, — говорит генерал. — Есть такая градация: мирное время, переходный или угрожаемый период и война. Так вот сейчас не война, не мирное время, а угрожаемый период. У нас не по всей территории ведутся боевые действия, но при этом аэропорты гражданской авиации в Тульской области, Воронеже, Ростове, Краснодаре, в Крыму до сих пор закрыты, там работают только военная авиация. Надо понимать, что это не просто так — это защитный механизм для обеспечения безопасности нашего населения, гражданских воздушных судов.