Только в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны или отменены десятки рейсов. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, когда закончатся коллапсы в аэропортах и чем опасна встреча гражданского самолета с «блошиной» беспилотной авиацией противника в небе.
Напомним, начиная с выходных, крупнейшие российские аэропорты из-за атак беспилотников пережили очередной коллапс. Более семи тысяч пассажиров в понедельник не могли вылететь из Санкт-Петербурга, который, как считают некоторые специалисты, атакуют со стороны Прибалтики. В Пулково было задержано более 100 рейсов, около 30 пришлось отменить. В столице тем временем было задержано или отменено около 30 рейсов. Ближе к обеду ситуация постепенно начала нормализоваться.
Военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» напомнил, что мы сейчас живем в угрожаемый период и к таким ситуациям, когда в аэропорту придется провести не один лишний час, нужно быть готовым.
— Сегодня у нас далеко не спокойное время, — говорит генерал. — Есть такая градация: мирное время, переходный или угрожаемый период и война. Так вот сейчас не война, не мирное время, а угрожаемый период. У нас не по всей территории ведутся боевые действия, но при этом аэропорты гражданской авиации в Тульской области, Воронеже, Ростове, Краснодаре, в Крыму до сих пор закрыты, там работают только военная авиация. Надо понимать, что это не просто так — это защитный механизм для обеспечения безопасности нашего населения, гражданских воздушных судов.
— Что мы можем сделать, чтобы коллапсы в аэропортах стали реже или их не было вообще?
— Пока, к сожалению, ничего. Уже говорил, что 30 последних лет мы собственными руками уничтожали свою систему ПВО, авиационную систему, в которой по беспилотникам могли бы работать истребители-перехватчики, вертолёты армейской авиации. Все это у нас теперь в дефиците. Армия в дефиците тоже. Нам нужно, чтобы численность армии была не менее трех миллионов — тогда у нас будут возможности эффективно отражать, в том числе и эти атаки беспилотников.
Пограничников также не хватает. По-хорошему, погранслужбе нужно добавить 150 тысяч человек, чтобы наша граница надежно контролировалась.
Необходимо также увеличить численность Росгвардии примерно на 50−80 тысяч человек.
Где этих людей взять и с ходу подготовить? Значит, нужно брать из запаса «стариков», которые еще способны держать в руках оружие и управлять техникой. Может быть, попросить их вернуться, несмотря на возраст. Главное, чтобы их психологический настрой, здоровье было в пределах нормы. Другого пока не дано.
— У нас нет молодежи для таких целей?
— На подготовку и обучение молодежи необходимо время. И мы это сделаем, но, если мы хотим все ускорить, нужно политическое решение. Кого-то, возможно, нужно попросить вернуться и использовать этих людей в тылу, чтобы они развивали систему ПВО, систему наблюдения, контроля за воздушным пространством.
То есть нужно проводить мобилизацию, которая, если будет принято решение, пройдет скрытно. Только так мы можем в разы поднять боевой потенциал нашего государства. А безопасность — это главное. Мы же понимаем, что, если даже маленькая беспилотная ерунда будет болтаться в воздухе и на нее случайно наткнётся самолёт, на борту которого будет 150−300 человек, то это может привести к трагическим последствиям, сотням смертей.
— Неужели это возможно?
— Дело в том, что у современных гражданские самолётов на разных этапах полёта скорости большие, и заметить «блошиную» авиацию, которой нас атакуют, очень тяжело. А встреча с беспилотником, который несет даже три килограмма взрывчатки — это очень опасно. Их увидеть тяжело, и увернуться от них будет трудно. Поэтому, если случайно на них налететь — будет катастрофа. Зачем нам это надо? Лучше три-четыре часа посидеть, подождать.
Пока Запад помогает террористической команде Зеленского, к сожалению, у нас будет такой «режим труда и отдыха».