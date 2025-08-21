Популярные темы
Будапештский меморандум 2.0: где пройдет встреча Путина и Зеленского

После заявления, что спецслужбы США готовят встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Венгрии в СМИ практически окрестили готовящийся визит Будапештским меморандумом 2.0. Эксперты прокомментировали специально для ВФокусе Mail безопасность президентского борта при перелете и дипломатический антураж визита. Где может, а главное — логически должна пройти следующая встреча после визита президента России на Аляску.

Елена Ладилова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Пока западные СМИ и политики активно вбрасывают версии, где пройдет встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Сети вспомнили о Будапештском меморандуме — соглашении о гарантиях безопасности, подписанном в декабре 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании. В документе речь шла об отказе Киева от ядерного оружия.

Напомним, с ссылкой на источники агентство Reuters заявило, что США активно работают над организацией встречи Путина и Зеленского в Венгрии. Белый дом рассчитывает, что она может состояться до конца августа. Выбор Венгрии объясняется тесными связями премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Дональдом Трампом. Российская сторона не исключала возможность продолжения переговоров при участии Зеленского, однако глава России ранее заявлял, что готов к этому при «определенных условиях», которых пока нет.

После визита Зеленского в сопровождении лидеров ЕС в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести переговоры в Женеве. А глава ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что встреча может пройти в течение ближайших двух недель. Несмотря на дипломатическую суету, ситуация остается напряженной. Хотя Трамп заявлял, что смог предотвратить ядерную войну благодаря визиту Путина на Аляску.

Политолог, профессор МГУ, основатель программы «Гибридные и информационные войны» Андрей Манойло отметил, что глава Венгрии хорошо относится к России. Будапешт мог бы подойти в качестве площадки для проведения переговоров, но Венгрия — член НАТО и не свободна в принятии политических решений.

«Есть вопрос, как президентский борт долетит до Венгрии? Общего воздушного пространства у Российской Федерации с Венгрией нет, также, как и общей границы. Придется добираться либо через Румынию, либо через Сербию. Но и с Сербией у России тоже нет общего воздушного пространства. Если лететь через Болгарию, то это тоже страна НАТО. Все эти государства являются недружественными по отношению к России. И здесь риски безопасности достаточно высокие. В этом отношении Будапешт может стать ловушкой», — прокомментировал Андрей Манойло ВФокусе Mail.

Политолог, кандидат в философских наук Юрий Баранчик напомнил ВФокусе Mail о дипломатическом принципе зависимости.

«Мы уже провели одну встречу с американцами на высшем уровне на Аляске. Поскольку США — страна НАТО, то согласно принципу взаимности, теперь полагается ответная встреча и она должна быть на нашей территории. Например, следующие переговоры могут состояться в России или союзной республике Белоруссия», — напомнил эксперт.

По его словам, страны НАТО из повестки СМИ — Венгрия и Италия не подходят. А Швейцария давно свой нейтральный статус потеряла. Юрий Баранчик отмечает, что логичнее было бы, чтобы вторая встреча произошла на территории Белоруссии: «тем более там недалеко как от Москвы, так и от Киева».

«В России решение о том, где пройдет следующая встреча, вероятно, не принято. Москва давно говорила о том, что Зеленский нелегитимный президент и, собственно говоря, договоренности с ним они могут быть дезавуированы любым другим президентом, который придет ему на смену и просто скажет, что подпись предшественника не действительна. И тут возникает правовая коллизия. Честно говоря, надо серьезно думать стоит ли лидеру России встречаться с Зеленским», — полагает он.

В западных СМИ также неоднократно обсуждалась необходимость проведения на Украине выборов президента. Юрий Баранчик считает, что если о голосовании объявят в ближайшие дни, то согласно главному закону Украины, оно пройдет в ноябре.