Будапештский меморандум 2.0: где пройдет встреча Путина и Зеленского

«Есть вопрос, как президентский борт долетит до Венгрии? Общего воздушного пространства у Российской Федерации с Венгрией нет, также, как и общей границы. Придется добираться либо через Румынию, либо через Сербию. Но и с Сербией у России тоже нет общего воздушного пространства. Если лететь через Болгарию, то это тоже страна НАТО. Все эти государства являются недружественными по отношению к России. И здесь риски безопасности достаточно высокие. В этом отношении Будапешт может стать ловушкой», — прокомментировал Андрей Манойло ВФокусе Mail.