Будапештский меморандум 2.0: где пройдет встреча Путина и Зеленского

Пока западные СМИ и политики активно вбрасывают версии, где пройдет встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Сети вспомнили о Будапештском меморандуме — соглашении о гарантиях безопасности, подписанном в декабре 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании. В документе речь шла об отказе Киева от ядерного оружия.
Напомним, с ссылкой на источники агентство Reuters заявило, что США активно работают над организацией встречи Путина и Зеленского в Венгрии. Белый дом рассчитывает, что она может состояться до конца августа. Выбор Венгрии объясняется тесными связями премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Дональдом Трампом. Российская сторона не исключала возможность продолжения переговоров при участии Зеленского, однако глава России ранее заявлял, что готов к этому при «определенных условиях», которых пока нет.
После визита Зеленского в сопровождении лидеров ЕС в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести переговоры в Женеве. А глава ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что встреча может пройти в течение ближайших двух недель. Несмотря на дипломатическую суету, ситуация остается напряженной. Хотя Трамп заявлял, что смог предотвратить ядерную войну благодаря визиту Путина на Аляску.
«Есть вопрос, как президентский борт долетит до Венгрии? Общего воздушного пространства у Российской Федерации с Венгрией нет, также, как и общей границы. Придется добираться либо через Румынию, либо через Сербию. Но и с Сербией у России тоже нет общего воздушного пространства. Если лететь через Болгарию, то это тоже страна НАТО. Все эти государства являются недружественными по отношению к России. И здесь риски безопасности достаточно высокие. В этом отношении Будапешт может стать ловушкой», — прокомментировал Андрей Манойло ВФокусе Mail.
Политолог, кандидат в философских наук Юрий Баранчик напомнил ВФокусе Mail о дипломатическом принципе зависимости.
«Мы уже провели одну встречу с американцами на высшем уровне на Аляске. Поскольку США — страна НАТО, то согласно принципу взаимности, теперь полагается ответная встреча и она должна быть на нашей территории. Например, следующие переговоры могут состояться в России или союзной республике Белоруссия», — напомнил эксперт.
По его словам, страны НАТО из повестки СМИ — Венгрия и Италия не подходят. А Швейцария давно свой нейтральный статус потеряла. Юрий Баранчик отмечает, что логичнее было бы, чтобы вторая встреча произошла на территории Белоруссии: «тем более там недалеко как от Москвы, так и от Киева».
«В России решение о том, где пройдет следующая встреча, вероятно, не принято. Москва давно говорила о том, что Зеленский нелегитимный президент и, собственно говоря, договоренности с ним они могут быть дезавуированы любым другим президентом, который придет ему на смену и просто скажет, что подпись предшественника не действительна. И тут возникает правовая коллизия. Честно говоря, надо серьезно думать стоит ли лидеру России встречаться с Зеленским», — полагает он.
В западных СМИ также неоднократно обсуждалась необходимость проведения на Украине выборов президента. Юрий Баранчик считает, что если о голосовании объявят в ближайшие дни, то согласно главному закону Украины, оно пройдет в ноябре.