Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК

В документе НАБУ, опубликованном 19 ноября депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*, приводились данные о том, что украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич добивался от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в период его нахождения на посту министра обороны Украины приема предприятием минобороны «Государственный оператор тыла» бронежилетов, которые не прошли контроль качества, после чего НАБУ начали проверку оборонных предприятий, с которыми у минобороны был заключен контракт после февраля 2022 года.